В Україну прибуло 76 аварійних генераторів від ЄС

Фото: Валерія Прощенко

Партія з 76 аварійних генераторів зі стратегічних резервів ЄС прибула у вівторок в Київ для відновлення електропостачання в українських населених пунктах. Вже 300 генераторів зі 447 анонсованих Єврокомісією знаходяться в Україні.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", це негайна допомога від ЄС для термінових потреб і є частиною постійної підтримки ЄС енергетичної стійкості України.

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова під час спілкування із журналістами зазначила, що вона рада мати можливість "продемонструвати конкретну допомогу, яку Європейський Союз надає Україні".

"Це лише невелика частина обладнання, яке ми передаємо Україні. Зараз іще частина знаходиться на митниці", - сказала вона.

Посол пояснила, що це частина зі 447 генераторів, які раніше анонсувала Єврокомісія через надзвичайно низькі температури у січні в Україні. Загальна вартість цих генераторів становить EUR3,7 млн. Частина обладнання буде доставлена у прифронтові регіони України.

Взагалі через Механізм цивільного захисту Європейського Союзу вже було передана понад 10 тисяч генераторів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Загалом, як зазначила Матернова, з початку повномасштабного вторгнення ЄС надав вже допомоги на EUR190 млрд.

Своєю чергою заступниця міністра розвитку громад та територій України Марина Денисюк підкреслила необхідність надання енергетичної допомоги українським містам та громадам, які страждають від російських атак. За її словами, також отримане від ЄС обладнання "піде і на "Водоканали" для підключення насосів".

"Генератори будуть рівномірно розподілені по регіонах. Окрема увага приділяється великим містам, таким як Київ та Дніпро. Київ отримає ще два великі генератори, вони ще в дорозі", - зазначила заступниця міністра.

Денисюк подякувала ЄС і додала, що Україна щоденно веде роботу з партнерами стосовно надання додаткової допомоги, зокрема щодо великих генераторів.

Заступник генерального директора Українського Червоного Хреста Ілля Клецьковський зазначив, що "український Червоний Хрест виконує свою допоміжну роль для держави", привітавши новий етап співпраці щодо поставки генераторів.

"Але в рамках цивільного захисту і партнерства з Механізмом цивільного захисту, Мінрозвитку громад і територій сьогодні ми розпочали додаткову співпрацю в поставку саме генераторів. Я думаю, що це початок такої співпраці. Тут ви бачите 76 генераторів. 72 вже розвантажені. Ще два потоки вже відправлені у Кропивницький", - сказав він.

Клецьковський висловив сподівання, що ЄС продовжить надавати енергетичну підтримку Україні і долучати УЧХ до довезення і встановлення генераторів.