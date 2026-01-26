Рух "червоною" лінією метро в Києві здійснюється з обмеженнями через тривогу – КМДА

Рух Святошинсько-Броварською (М1, "червона") лінією столичного метрополітену здійснюється з обмеженнями через повітряну тривогу, повідомили у Київській міській державній адміністрації (КМДА).

"Рух поїздів "червоною" лінією здійснюється: у напрямку центру між станціями "Академмістечко" й "Політехнічний інститут"; у напрямку виїзду з міста між станціями "Арсенальна" до станції "Академмістечко". Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укритті", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі КМДА.