Інтерфакс-Україна
Події
17:41 26.01.2026

Рух "червоною" лінією метро в Києві здійснюється з обмеженнями через тривогу – КМДА

1 хв читати
Рух "червоною" лінією метро в Києві здійснюється з обмеженнями через тривогу – КМДА

Рух Святошинсько-Броварською (М1, "червона") лінією столичного метрополітену здійснюється з обмеженнями через повітряну тривогу, повідомили у Київській міській державній адміністрації (КМДА).

"Рух поїздів "червоною" лінією здійснюється: у напрямку центру між станціями "Академмістечко" й "Політехнічний інститут"; у напрямку виїзду з міста між станціями "Арсенальна" до станції "Академмістечко". Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укритті", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі КМДА.

Теги: #київ #метрополітен #кмда

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:13 26.01.2026
Поїзди "червоної" лінії метро в Києві до центра ходять лише до "Берестейської" через тривогу – КМДА

Поїзди "червоної" лінії метро в Києві до центра ходять лише до "Берестейської" через тривогу – КМДА

13:55 26.01.2026
Київ отримав від Польщі 130 генераторів – Кличко

Київ отримав від Польщі 130 генераторів – Кличко

10:56 26.01.2026
У Києві працюють чотири теплопункти УЧХ

У Києві працюють чотири теплопункти УЧХ

09:17 26.01.2026
У Києві спостерігається збій у роботі стаціонарних пунктів моніторингу якості атмосферного повітря через блекаути

У Києві спостерігається збій у роботі стаціонарних пунктів моніторингу якості атмосферного повітря через блекаути

03:44 26.01.2026
На Троєщині у Києві розгорнули два наметові містечка – МВС

На Троєщині у Києві розгорнули два наметові містечка – МВС

02:23 26.01.2026
У Києві евакуюють маломобільних мешканців після атаки РФ

У Києві евакуюють маломобільних мешканців після атаки РФ

21:24 25.01.2026
Через обстріли ситуація з електро- і теплопостачанням у Деснянському районі залишається складною - ДТЕК

Через обстріли ситуація з електро- і теплопостачанням у Деснянському районі залишається складною - ДТЕК

17:53 25.01.2026
Без тепла залишаються 1330 багатоповерхівок – мер Києва

Без тепла залишаються 1330 багатоповерхівок – мер Києва

15:23 25.01.2026
Петиція про розміщення у вестибюлях київського метро фандоматів для оплати проїзду через збір пластику не набрала необхідних голосів

Петиція про розміщення у вестибюлях київського метро фандоматів для оплати проїзду через збір пластику не набрала необхідних голосів

14:44 25.01.2026
Слідом за фудтраками з гарячими напоями Трійка планує запустити стаціонарні пункти незламності для киян

Слідом за фудтраками з гарячими напоями Трійка планує запустити стаціонарні пункти незламності для киян

ВАЖЛИВЕ

Рютте: немає зв’язку між рамковою угодою щодо Гренландії та гарантіями безпеки для України

Зеленський анонсував нові тристоронні зустрічі на цьому тижні

Зеленський доручив Свириденко та Марченку проаналізувати можливості Києва для термінової закупівлі альтернативної генерації енергетики

Об’єкти Києво-Печерської лаври пошкоджено через російську атаку у ніч проти 24 січня

ППО України знешкодило 110 з 138 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 11 локаціях

ОСТАННЄ

"Укренерго" у вівторок застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

"Нібулон" впроваджує систему рекрутингу, онбордингу, навчання та оцінки персоналу від IT-Enterprise

Резонансний продаж "Енергоатомом" 2100 МВт е/е перед підвищенням прайскепів розгляне ТСК з корупції в енергетиці – Железняк

Рютте: немає зв’язку між рамковою угодою щодо Гренландії та гарантіями безпеки для України

У лікарнях Запоріжжя 20 людей, поранених внаслідок обстрілів – ОВА

"Укрфінжитло" та Revive розпочинають роботу над програмою доступного житла для працівників критично важливих сфер

Мезенцеву обрано віцепрезиденткою ПАРЄ

У 12 областях України працюють 54 "вагони незламності" – віцепрем’єр

СБУ нейтралізувала понад 14 тисяч масштабних кібератак на Україну за час повномасштабного вторгнення

"Укренерго" розпорядилося застосувати аварійні відключення в частині Броварського та Бориспільського районів – ДТЕК

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА