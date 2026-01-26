Інтерфакс-Україна
03:44 26.01.2026

На Троєщині у Києві розгорнули два наметові містечка – МВС

У житловому масиві Троєщина в Деснянському районі Києва розгорнули два наметові містечка через відсутність опалення та світла після російських атак, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"Ми вивчили ситуацію, яка склалась у Києві, тому спільно з ДСНС та місцевою владою було прийнято рішення про розгортання таких наметових містечок. У цьому мікрорайоні приблизно 20 будинків, в яких проживає від 12 до 14 тисячі осіб", - зазначив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

В одному наметовому містечку встановлені шість наметів. Кожен із них може вмістити в середньому до 40 осіб.

Як зауважив Клименко, у разі погіршення ситуації загалом намети розраховані на тимчасове перебування сотень людей. У наметах люди можуть зігрітися, підзарядити техніку й перепочити.

За словами міністра, зараз у Києві задіяні близько 600 рятувальників. Вони працюють позмінно, без зупинок, виконують завдання з розбору завалів після обстрілів у вкрай небезпечних умовах.

У мікрорайоні посилено присутність правоохоронців для безпеки жителів.

Наметові містечка працюватимуть до повного відновлення теплопостачання.

