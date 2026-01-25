У Києві працює 56 пунктів гарячого харчування через відсутність тепла - Свириденко

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

У Києві наразі працює 56 пунктів видачі гарячої їжі для мешканців районів, де через відсутність газопостачання люди не можуть готувати теплу їжу, повідомляє прем’єр-міністр України Юлія Свириденко в Телеграм.

ДСНС за дорученням уряду підготувала до роботи 41 польову кухню. З них чотири вже працюють і забезпечують харчування працівників ДСНС - фахівців, відряджених із різних регіонів України до столиці для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці. Ще 37 кухонь готові до застосування та екстреного розгортання по місту.

"По Києву загалом працює 56 точки видачі гарячої їжі. Її готують представники World Central Kitchen та Червоного Хреста, з якими ДСНС уклала меморандум про співпрацю. За тиждень люди отримали понад 26 000 порцій гарячої їжі", - зазначила премʼєр-міністр.

За потреби та за запитом міської влади ДСНС разом із партнерськими організаціями розгортатиме нові точки видачі харчування біля Пунктів незламності.

У Київській області в районах з ускладненою ситуацією з відновленням тепла і світла для видачі обідів працює фудтрак у Броварах, який забезпечує до 16 тис. порцій на добу, а також потяг-кухня від "Укрзалізниці" в Ірпені, що щодня готує і роздає 4 тис. порцій.