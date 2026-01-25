Інтерфакс-Україна
Події
09:05 25.01.2026

Двоє мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

1 хв читати
Двоє мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову та 11 населених пунктах Харківської області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У с. Затишшя постраждав 57-річний чоловік; у с. Борівське постраждала 53-річна жінка", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок удару по Холодногірському району Харкова пошкоджень не зафіксовано. У Куп’янському районі області пошкоджено автомобілі, інфраструктуру підприємства і 2 приватних домоволодіння, у Харківському - приватне домоволодіння (с. Вільшани), у Богодухівському - автомобілі та інфраструктуру агрофірми, у Чугуївському - приватні домоволодіння і автомобіль, в Ізюмському - 2 приватних домоволодіння.

Теги: #харківська_область #обстріли

