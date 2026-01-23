Інтерфакс-Україна
08:06 23.01.2026

Двоє цивільних постраждали внаслідок атаки ворожих БпЛА в Дніпропетровській області – ОВА

Двоє цивільних постраждали внаслідок атаки ворожих БпЛА в Дніпропетровській області – ОВА
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Двоє цивільних постраждали внаслідок атаки ворожих дронів в Синельниківському районі, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа в Телеграм-каналі.

"По Васильківській громаді противник застосував БпЛА. Постраждали двоє людей — 47-річна жінка та 18-річний хлопець. Знищені приватний будинок і автівка, ще одну оселю пошкоджено. Понівечені господарська споруда та фермерське господарство", - написав Ганжа у Телеграмі.

Також, за його інформацією, росіяни атакували безпілотниками Кривий Ріг та район, спричинивши пожежі, й пошкодження цивільної інфраструктури, а по Нікополю та Мирівській громаді ворог бив артилерією й з РСЗВ "Град".

 

