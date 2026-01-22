Інтерфакс-Україна
Події
08:30 22.01.2026

Через атаки БпЛА на Дніпропетровщині постраждали дві людини, пошкоджені будинки та авто - ОВА

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

У Дніпропетровській області внаслідок атак ворожих безпілотників постраждали дві людини, пошкоджені приватні будинки та автомобілі, атаки зафіксовані в Павлограді, Васильківській громаді Синельниківського району, Кривому Розі та Нікопольщині, повідомляє начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Він уточнив, що безпілотники агресор спрямував на Васильківську громаду. "Там постраждала 81-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості. Виникли пожежі. Понівечені офісна будівля і газогін", — зазначив Ганжа.

У Кривому Розі внаслідок атаки травмована 70-річна жінка, яка отримує амбулаторне лікування. Крім того, вогонь охопив приватний будинок.

На Нікопольщині противник застосував FPV-дрони, влучивши по Нікополю та Покровській громаді, а у Павлограді внаслідок атаки БпЛА пошкоджені 8 приватних будинків і 4 автомобілі.

 

Теги: #постраждалі #атаки_рф #дніпропетровська

