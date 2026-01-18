Інтерфакс-Україна
22:52 18.01.2026

Двоє людей постраждали під час удару БпЛА по Дніпровському району Херсона - ОВА

Росіяни орієнтовно о 21:00 неділі атакували Дніпровський район Херсона з безпілотника, унаслідок чого двоє людей отримали вибухові травми, повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА).

"Ворог скинув вибухівку з БпЛА на 32-річну жінку та 28-річного чоловіка. Попередньо, вони дістали вибухові травми. Постраждалих доставили до лікарні. Нині медики проводять обстеження і надають їм допомогу", - зазначено в повідомленні у Телеграм.

