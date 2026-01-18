Через напружену ситуацію навколо Гренландії Кошта скликає позачергову Європейську Раду

Президент Європейської ради Антоніу Кошта через напружену ситуацію навколо Гренландії скликає позачергове засідання Європейської ради.

Про це йдеться в заяві Кошти, яка була розповсюджена у неділю в Брюсселі.

"Враховуючи важливість останніх подій та з метою подальшої координації, я вирішив скликати позачергове засідання Європейської Ради найближчими днями", - йдеться в заяві.

За словами президента Європейської ради, його консультації з державами-членами щодо останньої напруженості навколо Гренландії підтверджують тверду відданість єдності у принципах міжнародного права, територіальної цілісності та національного суверенітету.

Також були підтверджені "єдність у підтримці та солідарності з Данією та Гренландією; визнання спільного трансатлантичного інтересу до миру та безпеки в Арктиці, зокрема, співпраця через НАТО; спільна оцінка того, що тарифи підірвуть трансатлантичні відносини та є несумісними з торговельною угодою між ЄС та США; готовість захищатися від будь-якої форми примусу та готовість продовжувати конструктивну взаємодію зі США з усіх питань, що становлять спільний інтерес.

Дата засідання глав держав та урядів країн-членів ЄС ще не визначена.