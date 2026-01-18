Інтерфакс-Україна
Події
22:36 18.01.2026

Через напружену ситуацію навколо Гренландії Кошта скликає позачергову Європейську Раду

1 хв читати

Президент Європейської ради Антоніу Кошта через напружену ситуацію навколо Гренландії скликає позачергове засідання Європейської ради.

Про це йдеться в заяві Кошти, яка була розповсюджена у неділю в Брюсселі.

"Враховуючи важливість останніх подій та з метою подальшої координації, я вирішив скликати позачергове засідання Європейської Ради найближчими днями", - йдеться в заяві.

За словами президента Європейської ради, його консультації з державами-членами щодо останньої напруженості навколо Гренландії підтверджують тверду відданість єдності у принципах міжнародного права, територіальної цілісності та національного суверенітету.

Також були підтверджені "єдність у підтримці та солідарності з Данією та Гренландією; визнання спільного трансатлантичного інтересу до миру та безпеки в Арктиці, зокрема, співпраця через НАТО; спільна оцінка того, що тарифи підірвуть трансатлантичні відносини та є несумісними з торговельною угодою між ЄС та США; готовість захищатися від будь-якої форми примусу та готовість продовжувати конструктивну взаємодію зі США з усіх питань, що становлять спільний інтерес.

Дата засідання глав держав та урядів країн-членів ЄС ще не визначена.

Теги: #європейська #рада #гренландія #засідання #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:12 18.01.2026
Міністр закордонних справ Нідерландів назвав погрозу Трампа митами проти ЄС через Гренландію "шантажем"

Міністр закордонних справ Нідерландів назвав погрозу Трампа митами проти ЄС через Гренландію "шантажем"

15:45 18.01.2026
На засіданні головнокомандувачів ЗС держав - членів "Коаліції охочих" обговорили безпекові гарантії для України - Сирський

На засіданні головнокомандувачів ЗС держав - членів "Коаліції охочих" обговорили безпекові гарантії для України - Сирський

08:08 18.01.2026
ЄС готовий призупинити торговельну угоду з США через нову загрозу введення мит з боку Трампа

ЄС готовий призупинити торговельну угоду з США через нову загрозу введення мит з боку Трампа

02:52 18.01.2026
Бенефіціарами протиріч між союзниками є Китай і Росія – Каллас про митні погрози Трампа

Бенефіціарами протиріч між союзниками є Китай і Росія – Каллас про митні погрози Трампа

00:17 18.01.2026
ЄС скликає в неділю екстрену нараду послів держав-членів - ЗМІ

ЄС скликає в неділю екстрену нараду послів держав-членів - ЗМІ

22:18 17.01.2026
Європейська Рада, Франція й Швеція відреагували на заяву Трампа про мито як покарання за солідарність з Гренландією

Європейська Рада, Франція й Швеція відреагували на заяву Трампа про мито як покарання за солідарність з Гренландією

18:50 17.01.2026
Трамп запроваджує мита проти країн, незгодних із планами анексії Гренландії, – ЗМІ

Трамп запроваджує мита проти країн, незгодних із планами анексії Гренландії, – ЗМІ

14:15 17.01.2026
Два данські винищувачі F-35 та французький літак-заправник провели навчання на південному сході Гренландії

Два данські винищувачі F-35 та французький літак-заправник провели навчання на південному сході Гренландії

04:32 17.01.2026
Конгрес планує завадити Трампу захопити Гренландію - ЗМІ

Конгрес планує завадити Трампу захопити Гренландію - ЗМІ

08:35 16.01.2026
Естонія планує участь у європейських військових навчаннях у Гренландії -

Естонія планує участь у європейських військових навчаннях у Гренландії -

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: У нас є дані щодо об’єктів, по яких Росія робила розвідку, розвідку для ударів

Зеленський: Основна мішень для РФ - українська енергетика, в ремонтних бригадах зараз задіяно майже 58 тисяч працівників

На Київщині екстренні відключення світла - ДТЕК

Трамп запроваджує мита проти країн, незгодних із планами анексії Гренландії, – ЗМІ

Зеленський ввів санкції проти Паралімпійського комітету РФ, Федерації комп'ютерного спорту Росії та трьох фізичних осіб

ОСТАННЄ

CEO YASNO: у Києві тривають екстрені відключення електроенергії, країна переходить на графіки з 4,5–5 черг

Ще 30 бригад залізничників долучаться до відновлення тепла у Києві - "Укрзалізниця"

У столиці розгорнуто додатковий теплопункт УЧХ

Домовлено продовження роботи на рівні команд під час наступного етапу консультацій у Давосі - Умєров

Зеленський: У нас є дані щодо об’єктів, по яких Росія робила розвідку, розвідку для ударів

Зеленський: Основна мішень для РФ - українська енергетика, в ремонтних бригадах зараз задіяно майже 58 тисяч працівників

Київська ОВА: Навчальний процес у школах області відновлять з 19 січня

"Укренерго" в понеділок застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

У Корюківському районі пошкоджено важливий енергооб’єкт, знеструмлено низку населених пунктів - "Чернігівобленерго"

Кулеба: У Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання у 143 житлових будинках

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА