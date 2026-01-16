Естонія планує участь у європейських військових навчаннях у Гренландії

Естонія бере участь у плануванні спільних європейських військових навчань у Гренландії та готова направити невелику кількість військовослужбовців у разі відповідного запиту від Данії, повідомляє місцевий мовник ERR.

"Сили оборони Естонії беруть участь у плануванні навчань Arctic Endurance, які відбуваються там (В Гренландії - ІФ-У)", – заявив прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал.

Навчання Arctic Endurance планується за участю Данії, Швеції, Норвегії, Франції та Німеччини з метою посилення "відбитку НАТО в Арктиці на користь європейської та трансатлантичної безпеки".

Міністр оборони Естонії Ганно Певкур повідомив, що участь Естонії наразі обмежується плануванням, а конкретні потреби щодо контингенту стануть відомі після зустрічі з датськими колегами у п’ятницю. "Йдеться не про великі контингенти, а про кілька людей, яких можна перерахувати на пальцях, якщо буде потрібно", – сказав він.

Певкур також підкреслив, що заходи в Гренландії не впливають на участь Данії та союзників у Балтійському регіоні, де тривають операції під проводом Канади.

Міністр закордонних справ Естонії зазначив, що питання безпеки Гренландії найкраще вирішуються в рамках НАТО через колективне планування та координацію союзників.