Інтерфакс-Україна
Події
21:52 14.01.2026

Європарламент висловив підтримку Гренландії та Данії й розкритикував заяви США

2 хв читати
Європарламент висловив підтримку Гренландії та Данії й розкритикував заяви США

Європейський парламент висловив "однозначну підтримку" Гренландії та Данії й розкритикував заявлену мету США взяти під контроль арктичний острів.

Відповідну заяву прийняли лідери груп законодавчого органу ЄС.

"Європейський парламент твердо підтримує багатосторонність та міжнародний порядок, заснований на правилах. Будь-яка спроба підірвати суверенітет і територіальну цілісність Данії та Гренландії порушує міжнародне право та Статут Організації Об'єднаних Націй", - сказано в релізі на сайті Європарламенту.

У заяві зазначено, що безпека Арктики - це стратегічний пріоритет для Європейського Союзу, і об'єднання твердо прагне її захищати.

Європарламент підкреслив, що арктична стратегія ЄС "виходить за рамки суто безпекових питань". Завдання блоку щодо посилення сталого розвитку і співпраці з громадянами регіону є непохитним, сказано в релізі.

"Королівство Данія, включаючи Гренландію, є членом НАТО та повністю захищене колективними гарантіями безпеки Альянсу. Європейський парламент продовжуватиме зміцнювати європейський оборонний потенціал та забезпечувати, щоб держави-члени ЄС дотримувалися своїх зобов’язань перед НАТО, зокрема шляхом сталого інвестування в оборону та сильної присутності в Арктичному регіоні", - заявив Європарламент.

У документі також вказано, що безпека Арктики забезпечується в рамках НАТО, і Данія підтримує угоди щодо захисту регіону з ключовими партнерами, зокрема США.

Європарламент засудив заяви адміністрації американського президента Дональда Трампа щодо Гренландії, які є "відвертим викликом міжнародному праву, принципам Статуту ООН та суверенітету й територіальній цілісності союзника по НАТО".

Законодавчий орган ЄС наголосив, що такі заяви є неприйнятними та не мають місця у відносинах між демократичними партнерами.

Європарламент закликає Єврокомісію та Європейську раду "визначити конкретну та відчутну підтримку Гренландії та Данії, дотримуючись принципів й права ЄС, міжнародного права та Статуту НАТО".

 

Теги: #підтримка #гренландія #європарламент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:47 14.01.2026
Військовослужбовці зі Швеції та Норвегії вирушили на навчання до Гренландії

Військовослужбовці зі Швеції та Норвегії вирушили на навчання до Гренландії

18:56 14.01.2026
Данія доправляє в Гренландію передові військові підрозділи у зв'язку з погрозами Трампа

Данія доправляє в Гренландію передові військові підрозділи у зв'язку з погрозами Трампа

15:31 14.01.2026
Франція відкриє консульство в Гренландії

Франція відкриє консульство в Гренландії

15:18 14.01.2026
Держсекретарю США доручили розробити пропозицію про купівлю Гренландії - ЗМІ

Держсекретарю США доручили розробити пропозицію про купівлю Гренландії - ЗМІ

17:55 13.01.2026
Рютте про ситуацію навколо Гренландії: НАТО обговорює кроки щодо посилення безпеки в Арктиці

Рютте про ситуацію навколо Гренландії: НАТО обговорює кроки щодо посилення безпеки в Арктиці

22:55 12.01.2026
Законопроєкт про "анексію Гренландії та надання статусу штату США" внесли в Конгрес США

Законопроєкт про "анексію Гренландії та надання статусу штату США" внесли в Конгрес США

21:56 12.01.2026
Сибіга: Україна розраховує на рішучі дії союзників щодо посилення підтримки України та тиску на Москву

Сибіга: Україна розраховує на рішучі дії союзників щодо посилення підтримки України та тиску на Москву

20:56 12.01.2026
Кабмін розробить програму підтримки для людей, що працюють в ремонтних бригадах - Зеленський

Кабмін розробить програму підтримки для людей, що працюють в ремонтних бригадах - Зеленський

08:09 12.01.2026
Велика Британія готує плани можливого розгортання військ НАТО в Гренландії на тлі заяв Трампа

Велика Британія готує плани можливого розгортання військ НАТО в Гренландії на тлі заяв Трампа

05:32 12.01.2026
Швеція підтримує Данію у відповідь на погрозливу риторику США щодо Гренландії — прем’єр

Швеція підтримує Данію у відповідь на погрозливу риторику США щодо Гренландії — прем’єр

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив переглянути правила щодо комендантської години на час холодів

Зеленський анонсував створення штабу координації ситуації в Києві, в енергетиці України буде запроваджено режим НС

"Укренерго" у четвер застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

Глава "Нафтогазу" категорично спростував введення обмежень споживання газу в будь-якому регіоні України

Зеленський і Федоров визначили перші пріоритети Міноборони, зокрема системні рішення щодо проблем із ТЦК

ОСТАННЄ

Кабмін утворив Науково-експертну раду зі змін клімату та збереження озонового шару

У Києві під час розвантаження генератора загинув працівник "Київтеплоенерго"

Сертифікат про рівень володіння держмовою може бути скасований в адмінпорядку або судом - Кабмін

Кабмін скасував Концепцію держпрограми з використання технологій ШІ в пріоритетних галузях економіки

США призупиняють імміграційні візи для громадян 75 країн, включаючи РФ та Білорусь

Екс-секретар РНБО Литвиненко розпочав дипломатичну місію у Сербії

Свириденко провела нараду щодо захисту енергосистеми

Мобільні теплопункти УЧХ продовжують працювати в Києві та області

США відправлять перший гуманітарний вантаж на Кубу після урагану - Рубіо

СБС повідомили про знищення 6 одиниць засобів ППО ворога на ТОТ за 48 годин

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА