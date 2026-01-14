Європарламент висловив підтримку Гренландії та Данії й розкритикував заяви США

Європейський парламент висловив "однозначну підтримку" Гренландії та Данії й розкритикував заявлену мету США взяти під контроль арктичний острів.

Відповідну заяву прийняли лідери груп законодавчого органу ЄС.

"Європейський парламент твердо підтримує багатосторонність та міжнародний порядок, заснований на правилах. Будь-яка спроба підірвати суверенітет і територіальну цілісність Данії та Гренландії порушує міжнародне право та Статут Організації Об'єднаних Націй", - сказано в релізі на сайті Європарламенту.

У заяві зазначено, що безпека Арктики - це стратегічний пріоритет для Європейського Союзу, і об'єднання твердо прагне її захищати.

Європарламент підкреслив, що арктична стратегія ЄС "виходить за рамки суто безпекових питань". Завдання блоку щодо посилення сталого розвитку і співпраці з громадянами регіону є непохитним, сказано в релізі.

"Королівство Данія, включаючи Гренландію, є членом НАТО та повністю захищене колективними гарантіями безпеки Альянсу. Європейський парламент продовжуватиме зміцнювати європейський оборонний потенціал та забезпечувати, щоб держави-члени ЄС дотримувалися своїх зобов’язань перед НАТО, зокрема шляхом сталого інвестування в оборону та сильної присутності в Арктичному регіоні", - заявив Європарламент.

У документі також вказано, що безпека Арктики забезпечується в рамках НАТО, і Данія підтримує угоди щодо захисту регіону з ключовими партнерами, зокрема США.

Європарламент засудив заяви адміністрації американського президента Дональда Трампа щодо Гренландії, які є "відвертим викликом міжнародному праву, принципам Статуту ООН та суверенітету й територіальній цілісності союзника по НАТО".

Законодавчий орган ЄС наголосив, що такі заяви є неприйнятними та не мають місця у відносинах між демократичними партнерами.

Європарламент закликає Єврокомісію та Європейську раду "визначити конкретну та відчутну підтримку Гренландії та Данії, дотримуючись принципів й права ЄС, міжнародного права та Статуту НАТО".