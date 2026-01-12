Інтерфакс-Україна
Події
08:09 12.01.2026

Велика Британія готує плани можливого розгортання військ НАТО в Гренландії на тлі заяв Трампа

Фото: https://www.facebook.com/KeirStarmerLabour/

Велика Британія розробляє плани можливого розгортання своїх військ у рамках місії НАТО в Гренландії на тлі заяв президента США Дональда Трампа щодо контролю над цією територією, повідомляє The Independent.

"Сер Кір Стармер розглядає можливість відправлення британських військ до Гренландії, оскільки риторика Дональда Трампа щодо "відхоплення" данської території продовжує загострюватися", йдеться в повідомленні.

Військове командування Великобританії працює над сценаріями, які можуть включати направлення солдатів, кораблів і літаків на острів. Міністерка транспорту Гайді Александер наголосила, що це є частиною регулярних робочих дискусій НАТО щодо посилення безпеки в Арктиці. "Можливо, прочитано більше, ніж є насправді у звичайних робочих дискусіях між союзниками по НАТО", — зазначила вона, додавши, що регіон стає дедалі більш спірним через амбіції Путіна та Китаю.

Лідерка Консервативної партії Кемі Баденок заявила, що обговорення таких можливостей може загрожувати єдності НАТО: "Зараз мене насправді турбує те, чи існуватиме НАТО. Нам потрібно зберегти Америку на нашому боці".

 

Теги: #нато #гренландія #війська #британія

