Росіяни масовано вдарили по Сумщині - ДСНС

Фото: ДСНС/Сумщини

Росіяни атакували Сумщину — під ударами опинилися Конотопська, Недригайлівська та Кириківська громади, повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Виникли пожежі в житловому секторі, а також в адміністративній та нежитловій будівлях. Через постійну загрозу повторних ударів рятувальники були змушені кілька разів призупиняти роботи та відходити в безпечні місця", - йдеться у повідомленні ДСНС у неділю.

Зазначається, що попри ризики, фахівці ДСНС ліквідували всі осередки займання, обстежили пошкоджені території та допомогли місцевим мешканцям.