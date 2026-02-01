Інтерфакс-Україна
Події
11:55 01.02.2026

Росіяни масовано вдарили по Сумщині - ДСНС

1 хв читати
Росіяни масовано вдарили по Сумщині - ДСНС
Фото: ДСНС/Сумщини

Росіяни атакували Сумщину — під ударами опинилися Конотопська, Недригайлівська та Кириківська громади, повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Виникли пожежі в житловому секторі, а також в адміністративній та нежитловій будівлях. Через постійну загрозу повторних ударів рятувальники були змушені кілька разів призупиняти роботи та відходити в безпечні місця", - йдеться у повідомленні ДСНС у неділю.

Зазначається, що попри ризики, фахівці ДСНС ліквідували всі осередки займання, обстежили пошкоджені території та допомогли місцевим мешканцям.

Теги: #атака_рф #дснс #сумщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:22 01.02.2026
Три жінки отримали травми через атаку БпЛА на пологовий у Запоріжжі — ДСНС

Три жінки отримали травми через атаку БпЛА на пологовий у Запоріжжі — ДСНС

12:44 01.02.2026
Кількість постраждалих у половому будинку в Запоріжжі зросла до шести осіб - ОВА

Кількість постраждалих у половому будинку в Запоріжжі зросла до шести осіб - ОВА

12:09 01.02.2026
РФ вдарила по пологовому будинку Запоріжжя, попередньо, вже двоє постраждалих

РФ вдарила по пологовому будинку Запоріжжя, попередньо, вже двоє постраждалих

07:43 01.02.2026
Двоє цивільних загинули внаслідок атаки ворожих БпЛА у Дніпрі

Двоє цивільних загинули внаслідок атаки ворожих БпЛА у Дніпрі

17:33 27.01.2026
Аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці влучання БпЛА в Одесі завершено – ДСНС

Аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці влучання БпЛА в Одесі завершено – ДСНС

21:37 26.01.2026
ДСНС попереджає про ожеледь та сніголавинну небезпеку у вівторок

ДСНС попереджає про ожеледь та сніголавинну небезпеку у вівторок

16:46 26.01.2026
Глава МВС про допомогу киянам: у пунктах обігріву ДСНС можна залишити запит на харчування, зігрітися гарячим чаєм

Глава МВС про допомогу киянам: у пунктах обігріву ДСНС можна залишити запит на харчування, зігрітися гарячим чаєм

12:17 26.01.2026
Помер працівник ДСНС, який потрапив під повторний російський удар 9 січня в Києві

Помер працівник ДСНС, який потрапив під повторний російський удар 9 січня в Києві

19:21 25.01.2026
Підрозділ ДСНС на Дніпропетровщині пошкоджено внаслідок ворожого обстрілу

Підрозділ ДСНС на Дніпропетровщині пошкоджено внаслідок ворожого обстрілу

11:47 25.01.2026
МВС: 1300 пунктів незламності розгорнуто у столиці

МВС: 1300 пунктів незламності розгорнуто у столиці

ВАЖЛИВЕ

Вночі 2 лютого температура знизиться до 18-23° морозу, у північній частині та на Харківщині 22-27°, місцями 30° - Укргідрометцентр

Кількість постраждалих у половому будинку в Запоріжжі зросла до шести осіб - ОВА

Зеленський: наступні тристоронні зустрічі щодо досягнення миру в Україні призначено на 4 та 5 лютого в Абу-Дабі

Маск про несанкціоноване використання Starlink на російських ударних БпЛА: Схоже, заходи, яких ми вжили дали результат

Укрзалізниця повідомила про ситуацію із залізничним сполученням в небезпечних районах

ОСТАННЄ

Рішення Верховного Суду "не містить жодних приписів щодо припинення поховань, закриття чи перенесення Національного військового меморіального кладовища" – ДУ "НВМК"

Вночі 2 лютого температура знизиться до 18-23° морозу, у північній частині та на Харківщині 22-27°, місцями 30° - Укргідрометцентр

У Генштабі ЗСУ повідомили про ураження ремонтної бази, пунктів управління БпЛА та інших військових об’єктів ворога

Гетманцев выступает за увольнение директора ГУ "НВМК" Пронюткина

Гетманцев виступає за звільнення директора ДУ "НВМК" Пронюткіна

Зеленський: наступні тристоронні зустрічі щодо досягнення миру в Україні призначено на 4 та 5 лютого в Абу-Дабі

1-й корпус НГУ "Азов" заявив про незгоду із судовим рішенням, яке визнає незаконною передачу земель для НВМК

У Вінниці невідомий влаштував стрілянину по групі оповіщення ТЦК та СП

В Одеській області повернули світло 300 тис. родин, без світла ще 33,1 тис. – ДТЕК

Маск про несанкціоноване використання Starlink на російських ударних БпЛА: Схоже, заходи, яких ми вжили дали результат

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА