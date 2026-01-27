Аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці влучання БпЛА в Одесі завершено – ДСНС

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці влучання російського безпілотника в житловий будинок на вул. Прохоровський в Одесі завершено, повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій.

"Аварійно-рятувальні та пошукові роботи завершені. На місці працювали 94 надзвичайники та 18 одиниць техніки ДСНС", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі відомства.

За інформацією очільника міської військової адміністрації Сергія Лисака, ліквідація наслідків атаки триває, комунальні служби розбирають завали та розчищають проїзди.

"Задіяно 26 одиниць спецтехніки. Працює 56 співробітників комунальних служб. Вже вивезено 380 м³ уламків", - повідомив Лисак.

Як повідомлялось, російська атака забрала життя трьох людей, ще 25 осіб зазнали поранень.