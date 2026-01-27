Інтерфакс-Україна
Події
17:33 27.01.2026

Аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці влучання БпЛА в Одесі завершено – ДСНС

1 хв читати
Аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці влучання БпЛА в Одесі завершено – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці влучання російського безпілотника в житловий будинок на вул. Прохоровський в Одесі завершено, повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій.

"Аварійно-рятувальні та пошукові роботи завершені. На місці працювали 94 надзвичайники та 18 одиниць техніки ДСНС", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі відомства.

За інформацією очільника міської військової адміністрації Сергія Лисака, ліквідація наслідків атаки триває, комунальні служби розбирають завали та розчищають проїзди.

"Задіяно 26 одиниць спецтехніки. Працює 56 співробітників комунальних служб. Вже вивезено 380 м³ уламків", - повідомив Лисак.

Як повідомлялось, російська атака забрала життя трьох людей, ще 25 осіб зазнали поранень.

Теги: #одещина #аварійно_рятувальні_роботи #дснс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:37 26.01.2026
ДСНС попереджає про ожеледь та сніголавинну небезпеку у вівторок

ДСНС попереджає про ожеледь та сніголавинну небезпеку у вівторок

18:54 26.01.2026
Через непогоду школи Одещини переходять на дистанційну освіту – ОВА

Через непогоду школи Одещини переходять на дистанційну освіту – ОВА

16:46 26.01.2026
Глава МВС про допомогу киянам: у пунктах обігріву ДСНС можна залишити запит на харчування, зігрітися гарячим чаєм

Глава МВС про допомогу киянам: у пунктах обігріву ДСНС можна залишити запит на харчування, зігрітися гарячим чаєм

12:17 26.01.2026
Помер працівник ДСНС, який потрапив під повторний російський удар 9 січня в Києві

Помер працівник ДСНС, який потрапив під повторний російський удар 9 січня в Києві

19:21 25.01.2026
Підрозділ ДСНС на Дніпропетровщині пошкоджено внаслідок ворожого обстрілу

Підрозділ ДСНС на Дніпропетровщині пошкоджено внаслідок ворожого обстрілу

11:47 25.01.2026
МВС: 1300 пунктів незламності розгорнуто у столиці

МВС: 1300 пунктів незламності розгорнуто у столиці

10:15 24.01.2026
Окупанти влучили у будівлю кондитерської фабрики Roshen в Києві, загибла і 2 з 4 поранених вночі у столиці були саме там

Окупанти влучили у будівлю кондитерської фабрики Roshen в Києві, загибла і 2 з 4 поранених вночі у столиці були саме там

19:36 22.01.2026
Одна людина загинула, ще семеро поранені через російський удар по Запоріжжю – ДСНС

Одна людина загинула, ще семеро поранені через російський удар по Запоріжжю – ДСНС

13:35 22.01.2026
Глава МВС: водолази ДСНС ліквідували пошкодження труби ТЕЦ в умовах морозу до –15 °C

Глава МВС: водолази ДСНС ліквідували пошкодження труби ТЕЦ в умовах морозу до –15 °C

14:54 20.01.2026
Свириденко: станом на зараз наявного продовольства в Україні достатньо

Свириденко: станом на зараз наявного продовольства в Україні достатньо

ВАЖЛИВЕ

В Україну прибуло 76 аварійних генераторів від ЄС

Щонайменше двоє поранених через удар по пасажирському потягу "Барвінкове – Львів – Чоп" на Харківщині – Кулеба

Знайдено тіло третьої загиблої людини в Одесі – МВА

РФ вдарили по об’єкту "Нафтогазу" на заході України, виробничі процеси зупинено – СЕО

Зеленський: Станом на ранок без опалення 926 будинків у лівобережному Києві

ОСТАННЄ

В Україну прибуло 76 аварійних генераторів від ЄС

Мінекономіки закликає військові частини звертатися до Держпродспоживслужби у разі поставок неякісного харчування

Міносвіти затвердило рекомендації щодо фільтрації Інтернет-контенту у закладах освіти

Схвалено ще 22 проєкти для фінансування у межах III етапу Програми відновлення України – Мінрозвитку

Міносвіти спрямувало до вишів держфінансування на підвищення оплати праці педагогічним і науково-педагогічним працівникам

Щонайменше двоє поранених через удар по пасажирському потягу "Барвінкове – Львів – Чоп" на Харківщині – Кулеба

Апеляційний суд залишив нардепа Дубінського під вартою, можливість застави скасовано

Питання протидії Starlink на російських БПЛА вже в роботі – радники міністра оборони

Чехи менш ніж за тиждень зібрали більше 320 млн грн на генератори для України

Більш як половина опитаних компаній у 2025р фіксувала зростання кількості звільнень серед молоді - дослідження "OLX Робота"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА