Події
17:39 27.01.2026

Апеляційний суд залишив нардепа Дубінського під вартою, можливість застави скасовано

Київський апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у держзраді народного депутата Олександра Дубінського, можливість застави скасовано.

"Київський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокурорів Офісу Генерального прокурора та скасував рішення суду першої інстанції в частині визначення альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі у вівторок.

В повідомленні відомства не вказано ім'я підозрюваного, як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" в правоохоронних органах, йдеться про Дубінського.

За інформацією прокуратури, суд апеляційної інстанції погодився з доводами сторони обвинувачення про наявність ризиків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством, зокрема можливість впливу на свідків, перешкоджання кримінальному провадженню ї та ухилення від правосуддя.

"Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо народного депутата, підозрюваного у державній зраді, залишено без альтернативи внесення застави", - зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося із посиланням на ЗМІ, 15 січня Шевченківський суд Києва встановив заставу у 33 млн грн як можливий запобіжний захід народному депутату Олександру Дубінському, який знаходиться під вартою з листопада 2023 року.

Дубинському, а також колишньому нардепу Андрію Деркачу й експрокурору Костянтину Кулику було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

Печерський райсуд Києва 14 листопада 2023 року обрав Дубінському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без альтернативи застави у справі про держзраду, який потім продовжувався.

