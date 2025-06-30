Апеляційний суд відмовив "Ковальській" у вимогах скасувати рішення АМКУ щодо купівлі цементних заводів Buzzi

Північний апеляційний господарський суд Києва на засіданні 24 червня підтримав апеляцію Антимонопольного комітету України (АМКУ) проти групи "Ковальська" та відхилив вимогу компанії скасувати дозвіл АМКУ на придбання двох цементних заводів групою CRH, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у CRH.

Як повідомлялося, восени 2024 року провідний виробник будівельних матеріалів у світі CRH після отримання дозволу АМКУ завершив закриття угоди з придбання у Buzzi групи компаній "Дікергофф" в Україні за EUR100 млн. Однією з умов придбання стало залучення незалежного інвестора на 25-28% акцій. Очікувалося, що таким інвестором стане Європейський банк реконструкції та розвитку.

Пізніше в березні 2025 року Господарський суд Києва за позовом ТОВ "Промислово-будівельна група "Ковальська" визнав недійсним рішення АМКУ щодо придбання CRH українських активів Buzzi. У відповідь АМКУ подали апеляцію, яку 24 червня підтримав суд.

До активів Buzzi в Україні належать два цементні заводи: "Волинь-цемент" (Здолбунів Рівненської обл.) і "Південь-цемент" (смт Ольшанське Миколаївської обл.).

CRH працює в Україні з 1999 року. З листопада 2021 року його цементні підприємства в Україні провадять діяльність під брендом Cemark: АТ "Подільський цемент" (Хмельницька обл.), ТОВ "Цемент" (Одеса) і ПрАТ "Миколаївцемент" (Львівська обл.).

Окремий напрям бізнесу CRH в Україні – виробництво бетону та залізобетонних виробів. Білоцерківський завод ЗБК PoliBeton Energo є спеціалізованим підприємством, що виробляє опори для ліній електропередачі. Бетонний вузол PoliBeton на півночі Одеси увійшов до CRH 2020 року.

CRH – провідний виробник будівельних матеріалів у світі та найбільший у Північній Америці та Європі. Має 3,2 тис. підприємств у 28 країнах, де працюють близько 71 тис. осіб. Компанія також представлена в Азії. Американські депозитарні акції CRH котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі.