11:17 19.12.2025

Заступниця керівника ОП Ковальська: над законом про альтернативну службу ми зараз працюємо

Заступниця керівника Офісу президента Олена Ковальська заявляє, що влада наразі працює над законом про альтернативну службу.

"Рік тому ми змогли домогтися бронювання священнослужителів. Було складно, але ми це зробили. І головна заслуга тут, безумовно, президента України. Над законом про альтернативну службу ми зараз працюємо. Військовий час приніс багато нових вступних положень, які повинні бути враховані", - сказала Ковальська в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи буде в Україні врегульовуватися питання щодо можливості отримати відстрочку від мобілізації за релігійними переконаннями чи можливість несення альтернативної служби.

Крім того, на запитання, чи не сприятиме відходу від світської моделі анонсована головою Державної служби України з етнополітики і свободи совісті Віктором Єленським робота над удосконаленням законодавства, що б дозволило перейти до державно-церковного партнерства, Ковальська наголосила, що згідно з чинним законодавством - держава відокремлена від церкви і є світською.

"Тому наша мета у відносинах з релігійними організаціями - допомогти, підтримати їх, але ніяк не диктувати свою волю. Наша позиція - віра це сила, що об'єднує народ. З цього власне ми і будемо виходити", - сказала вона.

Як повідомлялося, на початку вересня Держетнополітики ініціювала обговорення гармонізації державно-церковних відносин. Зокрема йшлося, що принциповою відправною точкою у цьому процесі могла б стати заява Верховної Ради України про остаточний перехід до моделі державно-церковного партнерства за збереження світського характеру держави, невтручання у внутрішні справи церкви та унеможливлення інструменталізації і зловживання релігією на шкоду українському суспільству. Крім того, у відомстві вважають, що разом із цією заявою мають бути підготовлені зміни до закону "Про свободу совісті та релігійні організації", які б забезпечили поглиблення взаємодії держави і церкви у соціальній, гуманітарній, природо- та пам’яткоохоронній сферах, у військовому та в’язничному капеланстві, в освіті й культурі.

В жовтні голова Держетнополітики Віктор Єленський заявив, що Україна працює над удосконаленням законодавства, щоб дозволило перейти до моделі державно-церковного партнерства.

26 грудня 2024 року Кабінет міністрів України передбачив можливість бронювання священнослужителів релігійних організацій в умовах мобілізації. Встановлено, що бронюванню підлягають священнослужителі за переліком посад, затвердженим Держетнополітики. Визначено також, що на юридичні особи - релігійні організації не поширюється вимога про зарплату 20 тис. грн, яка є для критично важливих підприємств, працівників яких можуть забронювати.

6 червня Держетнополітики затвердила перелік із 7726 юридичних осіб – релігійних організацій, які належать до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Пізніше цей перелік було розширено до 9216 релігійних організацій.

Станом на кінець липня було заброньовано майже 2,3 тис. священнослужителів-керівників релігійних організацій.

У кінці листопада Держетнополітики розпочало бронювання священнослужителів-працівників релігійних організацій.

