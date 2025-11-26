Інтерфакс-Україна
Події
14:58 26.11.2025

Розробка первинного мобільного укриття від групи "Ковальська" проходить випробування

Розроблене групою "Ковальська" (Київ) первинне мобільне укриття вже проходить випробування, повідомив генеральний директор групи Сергій Пилипенко в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, група активно бере участь в проєктах укриттів (різних масштабів) як постачальник матеріалів, а також розробляє окремі інженерні рішення.

"Донедавна державні будівельні норми визначали як захисні споруди лише укриття, що мали капітальну основу. До літа 2025 року фінансувалися виключно підземні укриття в лікарнях, школах, стратегічно важливих об’єктах. Це масштабні споруди на сотні й більше людей зі справді складними інженерними рішеннями, спеціальними марками бетону тощо. З серпня вже нарешті з’явився стандарт на первинні мобільні укриття. Ми брали участь у його обговоренні, а також стали одними з перших, хто створив на його основі власний проєкт", - повідомив Пилипенко.

За його оцінкою, наявність цього стандарту та сертифікованого виробу фактично відкриває новий ринок. Такі споруди можуть розташовуватися на парковках, біля магазинів чи ринків, у парках, на зупинках тощо.

"Ми вже готові представити нашу розробку, проводимо випробування й очікуємо отримання сертифікації. Наскільки мені відомо, ми будемо першими або одними з перших, хто сертифікує такі споруди. Ми готові постачати цей продукт по всій Україні. Він універсальний і може легко транспортуватися, збиратися та демонтовуватися", - повідомив Пилипенко.

Промислово-будівельна група "Ковальська" працює на будівельному ринку України з 1956 року. Об’єднує понад 20 підприємств у сфері видобутку сировини, виробництва продукції та будівництва. Продукція представлена брендами "Бетон від Ковальської", "Авеню", Siltek. Підприємства "Ковальської" працюють у Київській, Житомирській, Львівській та Чернігівській областях. Завод із виробництва газобетону в Херсонській області не працює від початку окупації.

