15:53 27.11.2025

"Ковальська" розпочала видобуток річкового піску на Жавинському родовищі в Чернігівській області

Група "Ковальська" почала видобувати річковий пісок на Жавинському родовищі в Чернігівській області, проєктна потужність - до 145 тис. куб.м піску на рік, повідомили в пресслужбі компанії.

Компанія придбала Жавинське родовище у 2022 році, а у 2025 році завершила отримання всіх необхідних погоджень та експертних висновків для його розробки: спецдозвіл на користування надрами, позитивний висновок експертизи робочого проєкту розробки родовища та погодження проєктної документації в Державній службі України з питань праці. Це родовище - перше і єдине піщане родовище в Чернігові. До його запуску найближчий діючий кар’єр знаходився на відстані 60–80 км від міста.

"Ми продовжуємо інвестувати в розвиток власної сировинної бази, зокрема у видобуток річкового піску. І хоча родовище на Чернігівщині ще не вийшло на повну потужність, воно вже забезпечує підприємства "Ковальської" та наших клієнтів якісною сировиною для бетону, дорожнього будівництва та благоустрою", — зазначив генеральний директор "Ковальської" Сергій Пилипенко.

Річковий пісок використовується як заповнювач у щільних бетонах, а також у дорожньому будівництві, благоустрої та рекультивації.

Група "Ковальська" володіє та оперує родовищами і власним флотом для видобутку піску на Дніпрі (Київська область) та Десні (Чернігівська область). Сумарна потужність родовищ піску групи "Ковальська" становить до 1 млн тонн на рік. До складу флоту входять самохідні й несамохідні баржі, буксири-штовхачі, плавкрани та обладнання для підводної розробки ґрунтів і завантаження на плавзасоби.

Промислово-будівельна група "Ковальська" працює на будівельному ринку України з 1956 року. Об’єднує понад 20 підприємств у сфері видобутку сировини, виробництва продукції та будівництва. Продукція представлена брендами "Бетон від Ковальської", "Авеню", Siltek. Підприємства "Ковальської" працюють у Київській, Житомирській, Львівській та Чернігівській областях. Завод із виробництва газобетону в Херсонській області не працює від початку окупації. 

