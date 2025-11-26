Завод автоклавного газобетону групи "Ковальська" у Розвадові буде запущено у грудні

Група "Ковальська" (Київ) планує у грудні розпочати пусконалагоджувальні роботи першої черги сучасного заводу з виробництва автоклавного газобетону в Розвадові (Львівська обл.), поставка його продукції на ринок розпочнеться з січня 2026 року, повідомив генеральний директор групи Сергій Пилипенко в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Завод вже на фінальній стадії монтажу обладнання. Буквально на початку грудня відбудеться перша повноцінна пусконалагоджувальна сесія. Протягом грудня ми відпрацюємо роботу в автоматичному режимі і вже з січня будемо готові забезпечувати ринок цим продуктом", - повідомив він.

У планах - створення в Розвадові лінійки армованих виробів з газобетону - продукту, якого досі не було в Україні.

"Плануємо наступного року інсталювати обладнання, а з 2027-го розпочати продаж. До 30% валового випуску буде орієнтовано на експорт", - розповів Пилипенко.

Стосовно перспективи девелопменту на заході України, то наразі група не розглядає ринок Львова чи Львівської області, а також інших сусідніх регіонів. "Можливий вихід на цей ринок розглянемо лише після того, як матимемо більш чітке розуміння через призму продажу будівельних матеріалів. Але в перспективі найближчих 2-4 років цього не плануємо", - повідомив він.

Як повідомлялось, у 2023 році група "Ковальська" розпочала поблизу в Розвадова будівництво нового заводу автоклавного газобетону. Новий завод має замінити потужності підприємства у Новій Каховці, які було окуповано й відповідно - втрачено.

Інвестиції в будівництво двох черг заводу у Розвадові - понад EUR100 млн. Для першої черги будівництва група "Ковальська" домовилася з Invest International про надання кредиту у розмірі EUR27 млн для фінансування закупівлі обладнання нідерландської компанії Aircrete, що профінансовано через Dutch Good Growth Fund (DGGF).

Після запуску перша черга забезпечить виробництво близько 600 тис. куб. м газобетонних виробів на рік, включно з блоками, панелями, U-блоками та армованою продукцією. Після введення другої черги річна потужність заводу зросте до 1,2 млн куб. м.

Підприємство зводиться на індустріальній ділянці площею понад 140 га, розташованій за 40 км від Львова, де уже функціонують кар’єри з видобутку вапна та піску, а також промислові активи з їх обробки.

Промислово-будівельна група "Ковальська" працює на будівельному ринку України з 1956 року. Об’єднує понад 20 підприємств у сфері видобутку сировини, виробництва продукції та будівництва. Продукція представлена брендами "Бетон від Ковальської", "Авеню", Siltek. Підприємства "Ковальської" працюють у Київській, Житомирській, Львівській та Чернігівській областях. Завод із виробництва газобетону в Херсонській області не працює від початку окупації.