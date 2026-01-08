Інтерфакс-Україна
Економіка
18:51 08.01.2026

Додаткові 911 МВт потужності вивільнені у загальну мережу після перегляду списків критичної інфраструктури – Свириденко

Фото: @svyrydenkoy Telegram

Після перегляду об'єктів критичної інфраструктури, які не відключалися за погодинними графіками, у мережу додано 911 МВт потужності, повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Перевірили виконання рішення уряду про перегляд списків критичної інфраструктури. Обʼєкти, які були виключені зі списків, вже переведені на загальні графіки відключень. Станом на сьогодні вже вивільнені й додані у загальну мережу 911 МВт електричної потужності", – написала Свириденко у Телеграм за результатами засідання енергетичного штабу за участі профільних міністерств та керівництва енергокомпаній у четвер.

Вона зазначила, що завдяки такому рішенню вдалося стабілізувати збільшення черг графіків відключень, попри суттєве зниження температури цього тижня.

"Очікуємо подальшого виконання рішення і збільшення цього показника", – наголосила прем’єрка.

Водночас Свириденко зазначила, що рішення про вивільнення потужностей не стосується шкіл, лікарень, інших обʼєктів життєзабезпечення та об’єктів ОПК у списках критичної інфраструктури.

Як повідомлялося, 7 січня зранку мер Львова Андрій Садовий заявив про неприпустимість застосовувати графіки відключень е/е до лікарень та електротранспорту, на які їх перевели у ніч на 7 січня. За його словами, це сталося через те, що уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств.

Зі свого боку голова Львівської ОВА Максим Козицький після заяв мера Львова Андрія Садового пояснив, що, згідно з рішеннями уряду, ухваленими ще у липні 2024 року, до об’єктів, які мають гарантоване пріоритетне електропостачання, належать об’єкти критичної інфраструктури з приєднаною потужністю від 100 кВт.

"Це рішення, про яке всі громади знали заздалегідь і мали достатньо часу – понад рік, щоб підготуватися: встановити генератори, забезпечити запас пального, переглянути схеми резервного живлення, привести об’єкти у відповідність до нових вимог", – зазначив Козицький.

За його словами, Львівська ОВА неодноразово офіційно інформувала органи місцевого самоврядування, зокрема, керівництво Львівської громади, про ці зміни та їхні наслідки.

Пізніше т.в.о. голови Держенергонагляду Анатолій Замулко заявив, що медичні заклади Львова не були віднесені до об’єктів критичної інфраструктури, аби отримати пріоритетне енергопостачання, як того вимагали рішення уряду, і зараз міській владі та обласній адміністрації необхідно знайти комунікацію й вирішити це питання.

За його словами, вирішення проблеми критичності об’єктів Львова в межах повноважень місцевих органів влади, і, на його думку, рішення будуть знайдені швидко.

Увечері середи Садовий повідомив, що централізоване енергозабезпечення в лікарні Львова повернули.

Теги: #потужність #додатково #критична_інфраструктура

