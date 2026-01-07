Інтерфакс-Україна
10:39 07.01.2026

Садовий після розмови зі Свириденко: Подачу електроенергії по частині обʼєктів критичної інфраструктури Львова відновлено

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про відновлення подачі електроенергії по частині обʼєктів критичної інфраструктури міста.

"Зранку мав розмову з пані прем’єр-міністеркою, в.о. міністра енергетики та міністром охорони здоров’я. Станом на зараз подачу електроенергії по частині обʼєктів критичної інфраструктури відновлено. Є розуміння проблеми і на рівні міста, і на рівні країни. Рішення "збалансувати" електроенергію, фактично прирівнявши апарати штучного дихання до електрочайників, було не наймудрішим. Але важливо, що проблему почули і її вже виправляють", - написав Садовий в мережі Facebook.

Зранку у середу міський голова Львова повідомив, що комунальний електротранспорт і частина лікарень у місті відключено від електропостачання в ніч на 7 січня. За його словами, це відбулося через те, що уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств.

