Інтерфакс-Україна
Події
14:33 26.01.2026

Проблеми з енергопостачанням та опаленням в січні стали тестом на ефективність інженерних рішень – девелопери

4 хв читати
Проблеми з енергопостачанням та опаленням в січні стали тестом на ефективність інженерних рішень – девелопери
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Спричинені обстрілами та екстремальною погодою проблеми з енергопостачанням і опаленням в січні стали тестом на ефективність інженерних рішень у житлових будинках Києва, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" українські забудовники.

"Головне випробування січня для багатьох киян – відсутність опалення у зв'язку з обстрілами. Якщо до відсутності світла ми хоч якось пристосувалися за ці роки, то повна відсутність опалення під час морозів призвела до багатьох аварій у місті. У наших проектах такі рішення, як автономне опалення, вентильований і утеплений керамогранітний фасад, енергозберігаючі вікна, утеплений дах і перекриття у сукупності дали можливість максимально знизити тепловтрати для мешканців", – розповіла керівниця київських проєктів компанії Greenville Наталія Дубик.

Одним з важливих енергоефективних рішень Greenville, що показали себе цього січня, стали дахові газові котельні, які забезпечують опалення в домах, незалежно від міських мереж. Опалення і гаряче водопостачання подається через індивідуальні теплові пункти.

Крім того, на зменшення енерго- і тепловитрат суттєво впливають вентильовані фасади з утепленням з мінеральної вати, що додатково захищає від конденсату і шуму, енергоощадні вікна, енергоефективний дах і перекриття. За даними Greenville, утеплення дає змогу знизити тепловтрати взимку на 20-40%.

Газові котельні та резервне енергопостачання стали ключовими елементами енергонезалежності житла в умовах відключень і складних погодних умов. Як зазначив керівник проєктів Perfect Group Олексій Коваль, газ на сьогодні є критичним фактором енергостійкості та найбільш надійним джерелом тепла в умовах війни та системних відключень електроенергії.

Водночас як резервне електроживлення себе позитивно показали стаціонарні дизель-генератори з автоматичним запуском та комплекси електричних батарей. Вони забезпечують функціонування критичних систем будинку: ліфтів, насосів водопостачання і каналізації, індивідуальних теплових пунктів або котелень, систем пожежної безпеки та аварійного освітлення.

"Січневі відключення електроенергії на практиці підтвердили ефективність рішень, які ми закладаємо в проєкти Perfect Group. У кількох наших житлових комплексах, зокрема на Лівому березі, під час блекаутів стабільно працювали водопостачання, інтернет, ліфти та ключові інженерні системи. Для нас це був важливий тест – не на папері, а в реальних умовах експлуатації", – повідомив Коваль.

Про успіх впроваджених енергонезалежних рішень повідомили також у пресслужбі KAN Development.

"Рішення з енергонезалежності, які ми впровадили у ЖК "Файна Таун" та "Республіка", успішно проходять перевірку цією зимою. У ЖК "Файна Таун" усі будинки вже обладнано системами резервного живлення – встановлено 31 інверторну систему. Інвертори та акумулятори забезпечують до 10-12 годин роботи опалення та подачі води", – розповів девелопер.

Забудовник зазначив, що реалізація проєкту резервного живлення ЖК "Файна Таун" стала синергією зусиль мешканців та керуючої компанії.

У свою чергу в ЖК "Республіка" наразі 8 із 13 будинків обладнано системами, що забезпечують роботу опалення та подачу води до 12 годин залежно від потужності встановленого обладнання та роботи насосів. Решта будинків – в процесі підключення, додали в компанії.

Крім того, системи резервного живлення також забезпечують до10 годин автономної роботи системи контролю доступу на територію житлових комплексів, а також до 15 годин – серверів мобільних застосунків, зазначили в KAN Development.

Як повідомив співвласник Standard One Олександр Овчаренко, базову енергостійкість будинку на ВДНГ підтримує орендований потужний генератор. Крім того, під час блекаутів водопостачання забезпечується завдяки водонасосам.

"Потужний генератор забезпечує живлення критичних зон: освітлення у двох великих вестибюлях, роботу систем відеонагляду та пропускної системи, а також функціонування одного ліфта. Це дозволяє зберігати безпеку та керованість будинку навіть за тривалих відключень електроенергії", – пояснив він.

Завдяки генератору вестибюлі будинку також функціонують як зона загального користування, де мешканці мають можливість працювати. Витрати на запроваджене рішення становлять в середньому до 500 грн/міс. та розподіляються між орендарями.

У свою чергу компанія Alliance Novobud взяла на себе купівлю генератора для забезпечення безперебійної роботи котельні свого житлового проєкту в Броварах. Крім того, ще один генератор буде передано для потреб жителів комплексу Montreal House в столиці.

"Девелопер власним коштом вже закупив генератор для безперебійної роботи котельні в Броварах та передав його керуючій компанії, щоб забезпечувати подачу тепла до будинків під час аварійних відключень електроенергії", – повідомила Marketing & Communications Advisor компанії Alliance Novobud Ірина Міхальова.

Вона підкреслила, що у нових житлових комплексах, які сьогодні проєктуються, компанія на рівні архітектурних та інженерних рішень передбачає можливість резервного живлення ключових вузлів, аби забезпечити базові потреби мешканців під час відключень.

З набранням чинності оновлених будівельних норм девелопер зобов'язаний забезпечити життєздатність будинку під час блекаутів та тривог, пояснила комерційна директорка компанії "Інтергал-Буд" Олена Рижова.

"Якщо в проекті немає автономного живлення, здатного забезпечити обмін повітря та насоси каналізації, об'єкт просто не пройде експертизу, а ДІАМ не видасть сертифікат готовності. Саме тому девелопери сьогодні фокусуються на впровадженні автономних систем та генераторів у комплексах, які тільки будуються", – повідомила вона.

При цьому в уже збудованих комплексах забудовники готові брати на себе проєктування та організацію монтажу, залишаючи оплату обладнання за мешканцями, зазначила експертка.

Теги: #девелопери #енергопостачання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:23 24.01.2026
"Укренерго" в неділю застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

"Укренерго" в неділю застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

15:49 24.01.2026
Близько 600 будинків на Троєщині в Києві без тепла, води і світла – мер

Близько 600 будинків на Троєщині в Києві без тепла, води і світла – мер

19:10 23.01.2026
Зеленський: У будь-якій країні світу був би блекаут, якби їх атакували 500 дронів за ніч

Зеленський: У будь-якій країні світу був би блекаут, якби їх атакували 500 дронів за ніч

17:25 22.01.2026
Київські соцзаклади працюють стабільно завдяки альтернативним джерелам енергії - Кличко

Київські соцзаклади працюють стабільно завдяки альтернативним джерелам енергії - Кличко

20:14 20.01.2026
Зеленський наголосив на персональній відповідальності уряду за стабілізацію ситуації з енергопостачанням, "нелінійні пропозиції" чекає у середу

Зеленський наголосив на персональній відповідальності уряду за стабілізацію ситуації з енергопостачанням, "нелінійні пропозиції" чекає у середу

22:22 18.01.2026
CEO YASNO: у Києві тривають екстрені відключення електроенергії, країна переходить на графіки з 4,5–5 черг

CEO YASNO: у Києві тривають екстрені відключення електроенергії, країна переходить на графіки з 4,5–5 черг

21:02 16.01.2026
Електрику в Києві подають в першу чергу на потребу критичної інфраструктури - мер

Електрику в Києві подають в першу чергу на потребу критичної інфраструктури - мер

21:20 15.01.2026
Свириденко: Де запроваджено НС в електроенергетиці, допускається послаблення комендантської години

Свириденко: Де запроваджено НС в електроенергетиці, допускається послаблення комендантської години

19:47 15.01.2026
"Укренерго" у п’ятницю застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

"Укренерго" у п’ятницю застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

20:39 14.01.2026
Енергопостачання Вільнянської громади Запорізької області відновлено за півтора дня – "Запоріжжяобленерго"

Енергопостачання Вільнянської громади Запорізької області відновлено за півтора дня – "Запоріжжяобленерго"

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував нові тристоронні зустрічі на цьому тижні

Зеленський доручив Свириденко та Марченку проаналізувати можливості Києва для термінової закупівлі альтернативної генерації енергетики

Об’єкти Києво-Печерської лаври пошкоджено через російську атаку у ніч проти 24 січня

ППО України знешкодило 110 з 138 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 11 локаціях

У ДТП загинув нардеп від "Слуги народу" Орест Саламаха

ОСТАННЄ

Зеленський анонсував нові тристоронні зустрічі на цьому тижні

Зеленський доручив Свириденко та Марченку проаналізувати можливості Києва для термінової закупівлі альтернативної генерації енергетики

Держетнополітики про пошкодження Лаври: Це удар по пам’яті, по вірі, по культурі, яка формувала нас століттями

Прокуратура: на Київщині повідомлено підозру фігурантам схеми постачання критичного обладнання для промисловості РФ

РФ вкотре обстріляла енергетику Харківщини та Донеччини, досі складно з е/е в Києві та області – перший заступник глави Міненерго

Київ отримав від Польщі 130 генераторів – Кличко

У Плані процвітання немає посилання на конкретну дату вступу України в ЄС - Єврокомісія

У наступні дві доби в більшості регіонів України без опадів, на дорогах ожеледиця

ДТЕК повернувся до графіків погодинних відключень на Київщині

ПАРЄ затвердило склад Платформи Асамблеї для діалогу з російськими демократами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА