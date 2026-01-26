Проблеми з енергопостачанням та опаленням в січні стали тестом на ефективність інженерних рішень – девелопери

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Спричинені обстрілами та екстремальною погодою проблеми з енергопостачанням і опаленням в січні стали тестом на ефективність інженерних рішень у житлових будинках Києва, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" українські забудовники.

"Головне випробування січня для багатьох киян – відсутність опалення у зв'язку з обстрілами. Якщо до відсутності світла ми хоч якось пристосувалися за ці роки, то повна відсутність опалення під час морозів призвела до багатьох аварій у місті. У наших проектах такі рішення, як автономне опалення, вентильований і утеплений керамогранітний фасад, енергозберігаючі вікна, утеплений дах і перекриття у сукупності дали можливість максимально знизити тепловтрати для мешканців", – розповіла керівниця київських проєктів компанії Greenville Наталія Дубик.

Одним з важливих енергоефективних рішень Greenville, що показали себе цього січня, стали дахові газові котельні, які забезпечують опалення в домах, незалежно від міських мереж. Опалення і гаряче водопостачання подається через індивідуальні теплові пункти.

Крім того, на зменшення енерго- і тепловитрат суттєво впливають вентильовані фасади з утепленням з мінеральної вати, що додатково захищає від конденсату і шуму, енергоощадні вікна, енергоефективний дах і перекриття. За даними Greenville, утеплення дає змогу знизити тепловтрати взимку на 20-40%.

Газові котельні та резервне енергопостачання стали ключовими елементами енергонезалежності житла в умовах відключень і складних погодних умов. Як зазначив керівник проєктів Perfect Group Олексій Коваль, газ на сьогодні є критичним фактором енергостійкості та найбільш надійним джерелом тепла в умовах війни та системних відключень електроенергії.

Водночас як резервне електроживлення себе позитивно показали стаціонарні дизель-генератори з автоматичним запуском та комплекси електричних батарей. Вони забезпечують функціонування критичних систем будинку: ліфтів, насосів водопостачання і каналізації, індивідуальних теплових пунктів або котелень, систем пожежної безпеки та аварійного освітлення.

"Січневі відключення електроенергії на практиці підтвердили ефективність рішень, які ми закладаємо в проєкти Perfect Group. У кількох наших житлових комплексах, зокрема на Лівому березі, під час блекаутів стабільно працювали водопостачання, інтернет, ліфти та ключові інженерні системи. Для нас це був важливий тест – не на папері, а в реальних умовах експлуатації", – повідомив Коваль.

Про успіх впроваджених енергонезалежних рішень повідомили також у пресслужбі KAN Development.

"Рішення з енергонезалежності, які ми впровадили у ЖК "Файна Таун" та "Республіка", успішно проходять перевірку цією зимою. У ЖК "Файна Таун" усі будинки вже обладнано системами резервного живлення – встановлено 31 інверторну систему. Інвертори та акумулятори забезпечують до 10-12 годин роботи опалення та подачі води", – розповів девелопер.

Забудовник зазначив, що реалізація проєкту резервного живлення ЖК "Файна Таун" стала синергією зусиль мешканців та керуючої компанії.

У свою чергу в ЖК "Республіка" наразі 8 із 13 будинків обладнано системами, що забезпечують роботу опалення та подачу води до 12 годин залежно від потужності встановленого обладнання та роботи насосів. Решта будинків – в процесі підключення, додали в компанії.

Крім того, системи резервного живлення також забезпечують до10 годин автономної роботи системи контролю доступу на територію житлових комплексів, а також до 15 годин – серверів мобільних застосунків, зазначили в KAN Development.

Як повідомив співвласник Standard One Олександр Овчаренко, базову енергостійкість будинку на ВДНГ підтримує орендований потужний генератор. Крім того, під час блекаутів водопостачання забезпечується завдяки водонасосам.

"Потужний генератор забезпечує живлення критичних зон: освітлення у двох великих вестибюлях, роботу систем відеонагляду та пропускної системи, а також функціонування одного ліфта. Це дозволяє зберігати безпеку та керованість будинку навіть за тривалих відключень електроенергії", – пояснив він.

Завдяки генератору вестибюлі будинку також функціонують як зона загального користування, де мешканці мають можливість працювати. Витрати на запроваджене рішення становлять в середньому до 500 грн/міс. та розподіляються між орендарями.

У свою чергу компанія Alliance Novobud взяла на себе купівлю генератора для забезпечення безперебійної роботи котельні свого житлового проєкту в Броварах. Крім того, ще один генератор буде передано для потреб жителів комплексу Montreal House в столиці.

"Девелопер власним коштом вже закупив генератор для безперебійної роботи котельні в Броварах та передав його керуючій компанії, щоб забезпечувати подачу тепла до будинків під час аварійних відключень електроенергії", – повідомила Marketing & Communications Advisor компанії Alliance Novobud Ірина Міхальова.

Вона підкреслила, що у нових житлових комплексах, які сьогодні проєктуються, компанія на рівні архітектурних та інженерних рішень передбачає можливість резервного живлення ключових вузлів, аби забезпечити базові потреби мешканців під час відключень.

З набранням чинності оновлених будівельних норм девелопер зобов'язаний забезпечити життєздатність будинку під час блекаутів та тривог, пояснила комерційна директорка компанії "Інтергал-Буд" Олена Рижова.

"Якщо в проекті немає автономного живлення, здатного забезпечити обмін повітря та насоси каналізації, об'єкт просто не пройде експертизу, а ДІАМ не видасть сертифікат готовності. Саме тому девелопери сьогодні фокусуються на впровадженні автономних систем та генераторів у комплексах, які тільки будуються", – повідомила вона.

При цьому в уже збудованих комплексах забудовники готові брати на себе проєктування та організацію монтажу, залишаючи оплату обладнання за мешканцями, зазначила експертка.