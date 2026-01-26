Фонд "Повернись живим" у 2026р планує перевершити рекордні збори 2025р у 31 млрд грн – директор

Благодійний фонд "Повернись живим" (ПЖ), найбільший за обсягами допомоги Силам оборони України, в 2025 році зібрав понад 31 млрд грн, що на 658% більше, порівняно із 2024 роком, повідомив директор фонду Тарас Чмут агентству "Інтерфакс-Україна".

"Операційна ціль на 2026 рік – це $1 млрд урядових з-за кордону і 400 млн грн середньомісячно в Україні", – сказав він в кулуарах Українського дому на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Чмут зазначив, що такого значного зростання зборів минулого року вдалося досягти за рахунок залучення міжнародних урядових коштів: було укладено вже близько декілька цільових грантових угод з декількома країнами.

"Вони стали результатом трирічної роботи з 2022-го року, коли ми вперше про це почали говорити і готувати організацію під це і для цього", – наголосив директор фонду.

Він повідомив, що у 2025 році фонд "Повернись живим" пройшов аудит Bureau Veritas за міжнародним стандартом ISO 9001:2015 "Системи управління якістю". Сертифікацію також отримав Центр ініціатив "Повернись живим", який а з 2018 року разом із фондом працює над зміцненням стійкості України.

"Кошти, які ми отримали, – це певний виклик. Те, наскільки швидко, якісно, ефективно ми їх переваримо, прямо вплине на майбутні роки", – наголосив Чмут.

За його словами, загалом таких грантових угод з різними країнами вже близько десяти – від маленьких до дуже великих.

"Якісь вже успішно реалізовані, якісь в активній стадії реалізації, якісь підписалися цього року – це вже динамічний процес. Кількість країн, які до нас приходять, теж збільшується. Тому що вони між собою спілкуються, бачать, що це в інших працює", – описав ситуацію директор фонду.

Щодо збору коштів в Україні, то, за його словами, продовжувати їх збирати стає важче з кожним роком.

"Ми тримаємо якесь плато, не падаємо. Але це не через те, що ринок той самий, а завдяки тому, що ми інакше працюємо, краще адаптуємося. Кількість зусиль подвоюється минулого і позаминулого року, і це дає результат", – пояснив Чмут.

Він уточнив, що в цей план збору 400 млн грн середньомісячно поза урядовими грошима входять також індивідуальні донати з-за кордону або залучення від іноземних фондів, подібних ПЖ, таких є чеська Darek pro Putina ("Подарунок для Путіна"), норвезька організація Fritt Ukraina.

Серед внутрішніх завдань фонду "Повернись живим" його директор також виділив необхідність швидко збільшити команду в закупівлях, в логістиці, в юридичному відділі, в комунікаціях, в IT-відділі для того, щоб можна було так само, як і раніше, ефективно працювати.

"Бо нікуди не зникають українське партнерство з бізнесами, з державними компаніями, нікуди не зникають поточні потреби Сил оборони, в яких бюджети у нас тільки цього року збільшилися на 40-50%. І це все вимагає постійної залученості людей", – зазначив Чмут.

Як повідомлялося, з моменту заснування до 2022 року фонд "Повернись живим" зібрав 192,2 млн грн, а до жовтня 2025 року щомісячні надходження лише тричі перевищували 1 млрд грн: 1,6 млрд грн на початку 2022 року, 1,1 млрд грн наприкінці 2024 року та 3 млрд грн у вересні 2025 року.

Згідно зі звітністю на сайті, у 2022 році сума пожертв склала 1,65 млн на 5,78 млрд грн, у 2023 році – 2,63 млн на 4,68 млрд грн, у 2024 році – 1,77 млн на 4,58 млрд грн та у 2025 році – 1,75 млн на 26,83 млрд грн.