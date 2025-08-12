Інтерфакс-Україна
Події
10:19 12.08.2025

Чмут про ситуацію на Покровському напрямку: Найгірше це ігнорувати реальний стан справ

Фото: https://t.me/pokrovskonline/30431

Ситуація, що скалась останніми днями на Покровському напрямку є наслідок "дій чи бездіяльності" і найгірше – це ігнорувати реальний стан справ, вважає директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

"Ситуація яка відбувається на Донеччині є наслідок дій чи бездіяльності, про які попереджалося у кожному інтервʼю останні роки півтора. Спочатку ми "провалюємося" на рівні взводів. Потім рот. Потім дійшла черга батальйонів. Коли дійде до бригад — ворог пустить у хід свої бронетанкові групи, які активно накопичуються вже з рік, і вийде в тил, на оперативний простір. І карта знову буде "зсуватися" як це було в 2022-му — десятками, сотнями квадратних кілометрів щодня", - написав він у соцмережі Х.

Чмут також вважає, що така думка не є алармизмом, тому не слід ігнорувати реальну поточну ситуацію на напрямку.

"Звичайно, ви можете сказати, що я "нагнітаю", і "накручую", і все не так погано, у нас є дрони, під два десятки новостворених корпусів і все "контрольовано". Але десь те ж саме ми проходили з 2018-го по 22-й рік. Десь теж саме ми проходимо знову з 2024-го. Ігнорування проблем не призводить до їх вирішення. Але найгірше це ігнорувати реальний стан справ. Підтримуйте Сили оборони. Всюди і всіляко як можете", - резюмував він

11 серпня OSINT-проєкт DeepState повідомив про просування російських окупантів у напрямку Добропілля (Покровський р-н Донецької обл.), згідно з картою проєкта мова про просування до 10 км вглиб та до 23 км кв. за площею. Пізніше Оперативно-стратегічне угруповання військ (ОСУВ) Дніпро заявило про інфільтрацію ворога групами на Покровському напрямку, але заперечило взяття під контроль території. У 1-му корпусі НГУ "Азов" заявили, що декілька днів тому підрозділ зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку, обстановка на ньому лишається "складною та динамічною".

 

Теги: #війна #повернись_живим #покровськ #чмут

