На Дніпропетровщині закликали запасатися водою, а в Запоріжжі очікують відновлення водопостачання
Мешканців Дніпропетровської області закликали зробити запас води через відсутність прогнозів по відновленню енергопостачання, а в Запоріжжі воду можуть відновити протягом години, повідомляє місцева влада.
"Дніпропетровщина, увага. Поки що стосовно відновлення енергопостачання немає жодних прогнозів. Якщо у вас вдома наразі є вода – зробіть запас. Особливо Павлоградський та Синельниківський райони, оскільки підприємство "ДЗД" також знеструмлено", - написав очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у телеграмі.
Він нагадав, що мапу Пунктів незламності можна знайти в додатку "Дія".
Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що спеціалісти вже працюють на місцях і протягом години буде відновлено водопостачання.
Також він зазначив, що всі лікарні міста працюють у штатному режимі. У разі відключень заклади автоматично переходять на генератори. Медична допомога надається безперервно.
"Тримаємо ситуацію під контролем", - наголосив Федоров.
Джерела: https://t.me/mykola_lukashuk/23463
https://t.me/ivan_fedorov_zp/31255