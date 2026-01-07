На Дніпропетровщині закликали запасатися водою, а в Запоріжжі очікують відновлення водопостачання

Мешканців Дніпропетровської області закликали зробити запас води через відсутність прогнозів по відновленню енергопостачання, а в Запоріжжі воду можуть відновити протягом години, повідомляє місцева влада.

"Дніпропетровщина, увага. Поки що стосовно відновлення енергопостачання немає жодних прогнозів. Якщо у вас вдома наразі є вода – зробіть запас. Особливо Павлоградський та Синельниківський райони, оскільки підприємство "ДЗД" також знеструмлено", - написав очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у телеграмі.

Він нагадав, що мапу Пунктів незламності можна знайти в додатку "Дія".

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що спеціалісти вже працюють на місцях і протягом години буде відновлено водопостачання.

Також він зазначив, що всі лікарні міста працюють у штатному режимі. У разі відключень заклади автоматично переходять на генератори. Медична допомога надається безперервно.

"Тримаємо ситуацію під контролем", - наголосив Федоров.

Джерела: https://t.me/mykola_lukashuk/23463

https://t.me/ivan_fedorov_zp/31255