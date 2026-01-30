Інтерфакс-Україна
Події
23:53 30.01.2026

Звільнився директор ДЕЦ МОЗ Бабенко

1 хв читати

Звільнився директор Державного експертного центру Міністерством охорони здоров'я (ДЕЦ МОЗ) Михайло Бабенко.

"Сьогодні завершується мій п’ятирічний шлях на посаді директора ДЕЦ МОЗ України. Я завершую цей етап із вдячністю, повагою та вірою в майбутнє української фармацевтичної регуляторної системи. Попереду - нові формати співпраці, нові проєкти та нові можливості створювати цінність для пацієнтів", - написав він на своїй сторінці в Фейсбуці.

Бабенко не повідомив причин звернення.

За інформацією джерел на фармринку, посаду директора ДЕЦ МОЗ може зайняти Едем Аламанов, який цього тижня за власним бажанням звільнився з посади заступника міністра охорони здоров'я.

Теги: #дец #звільнення

