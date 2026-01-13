Інтерфакс-Україна
Події
14:01 13.01.2026

Рада звільнила Федорова з посади першого віце-прем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації

Рада звільнила Федорова з посади першого віце-прем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17068

Верховна Рада України звільнила Михайла Федорова з посади першого віце-прем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації за його заявою.

За відповідну постанову № 14371 у цілому проголосували 270 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", підтримали відставку Федорова 186 народних депутатів із фракції Слуга народу", 16 ("Батьківщина"), 15 (група "Платформа за життя та мир"), 11 ("Відновлення України"), 13 ("За майбутнє"), 17 ("Довіра")

Фракції "Європейська солідарність" та "Голос" не дали жодного голосу за звільнення Федорова.

Як повідомлялося, Федоров може очолити Міноборони України.

Теги: #федоров #верховна_рада #звільнення

