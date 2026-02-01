Інтерфакс-Україна
Міністр оборони про боротьбу з російськими БпЛА з супутниковим інтернетом: в Україні зможуть працювати тільки верифіковані Starlink

Міністр оборони про боротьбу з російськими БпЛА з супутниковим інтернетом: в Україні зможуть працювати тільки верифіковані Starlink

Міністр оборони України Михайло Федоров анонсував наступний крок на шляху боротьби з несанкціонованим використанням Росією супутникового інтернету Starlink на ударних БпЛА - впровадження системи, яка дасть змогу працювати на території України лише авторизованим терміналам, неверифіковані термінали будуть відключені.

"Україна спільно зі Starlink вже здійснили перші кроки, які дали швидкий результат в боротьбі з російськими дронами. Наступний крок — упровадження системи, яка дасть змогу працювати на території України лише авторизованим терміналам", - написав він у телеграм-каналі у неділю.

"Уже найближчим днями ми опублікуємо інструкції для українських користувачів щодо реєстрації Starlink для верифікації. Неверифіковані термінали буде відключено", - уточнив Федоров.

За його словами, процес реєстрації буде простим, швидким і зручним для користувачів. "Детальні інструкції опублікуємо найближчим часом. Дякуємо Starlink та SpaceX за співпрацю й проактивну позицію в підтримці українців", - наголосив Федоров.

Як повідомлялося, 25 січня фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов, який став радником міністра оборони Федорова з технологічних напрямів, заявив про ймовірне використання росіянами супутникового інтернету Starlink на ударних БпЛА "Шахед". Американський бізнесмен Ілон Маск відгукнувся на запит Федорова допомогти вирішити проблему використання Starlink на російських ударних БпЛА. Згодом стало відомо, що SpaceX вжила контрзаходів проти використання супутникового інтернету Starlink на ворожих ударних БпЛА.

