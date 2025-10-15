Інтерфакс-Україна
Телеком
12:23 15.10.2025

"Київстар" та Mastercard планують тестувати супутникову технологію Starlink Direct to Cell у платіжній інфраструктурі

2 хв читати

Найбільший оператор мобільного зв’язку в Україні "Київстар" разом з глобальною технологічною компанією Mastercard у межах укладеного на рік меморандуму про співпрацю з можливістю подальшої пролонгації планують тестувати супутникову технологію Starlink Direct to Cell у платіжній інфраструктурі.

Згідно з релізом "Київстару" у середу, ця технологія дасть можливість здійснювати фінансові операції у місцях без покриття мобільним зв’язком або під час надзвичайних ситуацій.

Крім того, "Київстар" та Mastercard працюватимуть над розробкою нових фінансових продуктів та сервісів. Зокрема, серед запланованих напрямів співпраці – рішення з оцінки фінансового скорингу та розробка персоналізованих пропозицій для клієнтів. Також компанії планують впроваджувати ініціативи для популяризації безготівкових платежів, зокрема, серед представників малого та середнього бізнесу.

Зазначається, що у межах співпраці компанії укладатимуть окремі договори за конкретними проєктами. Загалом співпраця спрямована на розвиток інноваційних технологічних рішень для підвищення стійкості фінансової інфраструктури країни, стимулювання безготівкових розрахунків та доступності фінансових послуг.

"Київстар" з жовтня по листопад 2025 року проводить бета-тестування технології Starlink Direct to Cell, за допомоги якої можна відправляти та отримувати СМС-повідомлення через супутниковий зв’язок за відсутності мобільного.

Компанія обслуговує майже 23 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього інтернету". Портфель цифрових сервісів охоплює медичну платформу Helsi, платформу кіно й телебачення "Київстар ТБ" та компанію - лідера з райдхейлінгу та доставки - Uklon. "Київстар" також є постачальником рішень для корпоративних клієнтів, надаючи послуги з хмарних технологій, кіберзахисту та штучного інтелекту. Через підрозділ Kyivstar.Tech компанія розвиває напрям розробки ПЗ в Україні та є партнером для міжнародних технологічних компаній, як-от Starlink.

"Київстар" за перше півріччя 2025 року збільшив EBITDA на 32% - до $06 млн, його виручка зросла на 28% – до $539 млн.

Основним акціонером Kyivstar Group з часткою 89,6% є телекомунікаційний холдинг VEON, який до виводу "Київстару" на біржу був 100% його власником.

Теги: #mastercard #київстар #старлінк #тестування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:49 10.10.2025
Львів протестував міські комунікації на випадок блекауту та відклав початок опалення через нічні обстріли Києва – мер

Львів протестував міські комунікації на випадок блекауту та відклав початок опалення через нічні обстріли Києва – мер

16:52 07.10.2025
Кількість країн 5G роумінгу "Київстар" зросла з 15 до 32

Кількість країн 5G роумінгу "Київстар" зросла з 15 до 32

13:04 06.10.2025
"Київстар" попередив про планове масштабне оновлення обладнання для збільшення швидкості та ємності 4G-мережі

"Київстар" попередив про планове масштабне оновлення обладнання для збільшення швидкості та ємності 4G-мережі

20:19 29.09.2025
Польща продовжує фінансувати термінали Starlink в Україні

Польща продовжує фінансувати термінали Starlink в Україні

14:03 29.09.2025
"Київстар " інтегрує ШІ у платформу Kyivstar Cloud для аналізу великих обсягів даних

"Київстар " інтегрує ШІ у платформу Kyivstar Cloud для аналізу великих обсягів даних

10:24 27.09.2025
"Київстар" розпочне бета-тестування Starlink Direct to Cell у жовтні

"Київстар" розпочне бета-тестування Starlink Direct to Cell у жовтні

17:02 23.09.2025
"Київстар" проаналізує для Харкова міграційні потоки за 2022-25рр за 588 тис. грн

"Київстар" проаналізує для Харкова міграційні потоки за 2022-25рр за 588 тис. грн

10:41 04.09.2025
VEON змінив свого представника в наглядовій раді "Київстару"

VEON змінив свого представника в наглядовій раді "Київстару"

09:14 01.09.2025
"Київстар" з моменту виходу на біржу подорожчав на 20% й має потенціал подальшого зростання – президент

"Київстар" з моменту виходу на біржу подорожчав на 20% й має потенціал подальшого зростання – президент

15:19 28.08.2025
Київстар повністю завершив резервування мережі Домашнього Інтернету

Київстар повністю завершив резервування мережі Домашнього Інтернету

ВАЖЛИВЕ

Міністр цифровізації Польщі: РФ напала навмисно, у нас є факти та докази

"Vodafone Україна" в І півріччі скоротив чистий прибуток на 13% за зростання виручки на 15%

"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

"Київстар" у II кв.-2025 збільшив EBITDA на 23,5%, наростив виручку на 25,8%

Україна зможе приєднатися до зони ЄС "роумінг як вдома" з 2026 року - Єврокомісія

ОСТАННЄ

"Укрпошта" закупила 100 перших поштоматів для власної мережі у "Модерн Експо" за 20,8 млн грн

Microsoft запустив конкурс Lingua з грантами до $50 тис. на розвиток української мови в ШІ

Google запускає другу навчальну когорту програми “Академія ШІ для освітян від Google”

У "Дії" з 13 жовтня тимчасово не працюватимуть дві послуги — заміна техпаспорта та перереєстрація авто

В "Дії" стартувало голосування за представника України на "Дитячому Євробаченні-2025", фінал відбудеться 12 жовтня

Свириденко: розлучення онлайн в "Дії" ніяким чином не впливає на бажання людей розлучатися

"Нова пошта" попереджає про можливі затримки доставки у Києві та області після нічної атаки

Розлучення онлайн в "Дії" не буде стимулювати сам процес розірвання шлюбу - Федоров

Кількість завантажень застосунку коротких ШІ-відео Sora від OpenAI сягнула мільйона менш ніж за п'ять днів

"Vodafone Україна" вп’яте підвищив ціну чергового викупу євробондів – до 96% номіналу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА