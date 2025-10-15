"Київстар" та Mastercard планують тестувати супутникову технологію Starlink Direct to Cell у платіжній інфраструктурі

Найбільший оператор мобільного зв’язку в Україні "Київстар" разом з глобальною технологічною компанією Mastercard у межах укладеного на рік меморандуму про співпрацю з можливістю подальшої пролонгації планують тестувати супутникову технологію Starlink Direct to Cell у платіжній інфраструктурі.

Згідно з релізом "Київстару" у середу, ця технологія дасть можливість здійснювати фінансові операції у місцях без покриття мобільним зв’язком або під час надзвичайних ситуацій.

Крім того, "Київстар" та Mastercard працюватимуть над розробкою нових фінансових продуктів та сервісів. Зокрема, серед запланованих напрямів співпраці – рішення з оцінки фінансового скорингу та розробка персоналізованих пропозицій для клієнтів. Також компанії планують впроваджувати ініціативи для популяризації безготівкових платежів, зокрема, серед представників малого та середнього бізнесу.

Зазначається, що у межах співпраці компанії укладатимуть окремі договори за конкретними проєктами. Загалом співпраця спрямована на розвиток інноваційних технологічних рішень для підвищення стійкості фінансової інфраструктури країни, стимулювання безготівкових розрахунків та доступності фінансових послуг.

"Київстар" з жовтня по листопад 2025 року проводить бета-тестування технології Starlink Direct to Cell, за допомоги якої можна відправляти та отримувати СМС-повідомлення через супутниковий зв’язок за відсутності мобільного.

Компанія обслуговує майже 23 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього інтернету". Портфель цифрових сервісів охоплює медичну платформу Helsi, платформу кіно й телебачення "Київстар ТБ" та компанію - лідера з райдхейлінгу та доставки - Uklon. "Київстар" також є постачальником рішень для корпоративних клієнтів, надаючи послуги з хмарних технологій, кіберзахисту та штучного інтелекту. Через підрозділ Kyivstar.Tech компанія розвиває напрям розробки ПЗ в Україні та є партнером для міжнародних технологічних компаній, як-от Starlink.

"Київстар" за перше півріччя 2025 року збільшив EBITDA на 32% - до $06 млн, його виручка зросла на 28% – до $539 млн.

Основним акціонером Kyivstar Group з часткою 89,6% є телекомунікаційний холдинг VEON, який до виводу "Київстару" на біржу був 100% його власником.