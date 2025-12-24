Пункти незламності відтепер зможуть мати інтернет через xPON або Starlink - перший віцепрем’єр

Уряд ухвалив постанову, що надає можливість усім пунктам незламності мати енергонезалежний інтернет через технологію xPON або термінали Starlink, повідомив перший віцепрем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

" Кожен такий хаб повинен бути оснащений xPON або Starlink, щоб українці залишалися на звʼязку та могли працювати навіть під час тривалих знеструмлень ", - повідомив Федоров у Телеграм-каналі в середу.

На сайті Міністерства цифрової трансформації додали, що кожна точка матиме свою цифрову адресу, що надасть можливість фахівцям автоматично перевіряти роботу мережі в конкретному пункті.

"Якщо зв’язок зникне — ми миттєво це побачимо і зреагуємо, перш ніж ви прийдете до пункту ", -додали у Мінцифрі.

Як повідомлялось, перший віцепремєр-міністр зазначав, що наразі понад 2,1 млн домівок підключені до хPON.