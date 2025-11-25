Інтерфакс-Україна
Телеком
11:28 25.11.2025

Зеленський підписав закон про підвищення стандартів мобільного інтернету та зв’язку

Президент України Володимир Зеленський 24 листопада підписав закон, який підвищує стабільність та якість мобільного інтернету і зв’язку для всіх українців, особливо в умовах війни (№ 4670-IX).

Це випливає з картки закону на сайті Верховної Ради.

"Документ посилює вимоги до якості послуг: відтепер швидкість мобільного інтернету є офіційним показником, за яким контролюватимуть роботу операторів. Окремо вдосконалено механізм національного роумінгу — у разі надзвичайних ситуацій мережі зможуть підстраховувати одна одну, щоб люди залишалися на зв’язку", йдеться у повідомленні пресслужби парламенту.

Як повідомлялося, 4 листопада, Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт № 12094, який оновлює правила у сфері електронних комунікацій та наближає їх до стандартів ЄС. Головна мета — підвищити якість мобільного інтернету і зв’язку для всіх українців та зробити їх більш стабільними, особливо в умовах війни. Документ посилює вимоги до якості послуг: відтепер швидкість мобільного інтернету — це офіційний показник, за яким контролюватимуть роботу операторів. Також закон усуває юридичні прогалини, які заважали ефективно перевіряти виконання ліцензійних умов.

Окремо вдосконалено механізм національного роумінгу — у разі надзвичайних ситуацій мережі зможуть підстраховувати одна одну, щоб люди залишалися на зв’язку навіть під час кризових подій чи можливих блекаутів.

Швидкий інтернет — обов’язковий стандарт якості. Мобільні оператори надаватимуть послуги відповідно до встановлених показників швидкості, щоб зв’язок залишався стабільним і швидким.

Українці самостійно перевірятимуть якість мобільного інтернету через смартфони. Результати тесту швидкості автоматично передаватимуться до НКЕК — для аналізу та швидкого реагування на проблеми. Оператори зможуть швидше будувати базові станції в сільській місцевості після скасування мораторію на перевірку.

Нацроумінг залишиться доступним і після завершення воєнного стану. Це допоможе зберігати зв’язок у надзвичайних і кризових ситуаціях.

 

Теги: #інтернет #закон #мобільний_звязок

