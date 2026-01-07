Інтерфакс-Україна
Телеком
17:58 07.01.2026

"Vodafone Україна" оголосив черговий викуп євробондів на $1,5 млн

3 хв читати
"Vodafone Україна" оголосив черговий викуп євробондів на $1,5 млн

Другий за величиною український оператор мобільного зв'язку "ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU), який у зв’язку зі сплатою дивідендів з кінця травня за результатами кількох пропозицій викупив власні єврооблігації на суму біля $18,9 млн, оголосив черговий подібний тендер за ціною 98% від номіналу на загальну суму $1,475 млн.

Як зазначається у повідомлені на Ірландській фондовій біржі в середу, перед цим 2 січня компанія здійснила черговий місячний транш виплати дивідендів на суму 49,315 млн грн, що еквівалентно встановленій Нацбанком місячній стелі таких виплат у EUR1 млн.

Заявки на участь у тендері приймаються до 21 січня включно, а розрахунки плануються до 28 січня.

Облігації із погашенням у лютому 2027 року та номінальною ставкою 9,625% річних були випущені на $300 млн. Їх викуп пов’язаний з тим, що 24 квітня 2025 року VFU оголосив про нарахування дивідендів своєму акціонеру у розмірі 660,245 млн грн ($15,9 млн за вказаним у повідомленні курсом) за 2024 рік. Згідно із обмеженнями Нацбанку, вони сплачуватимуться окремими щомісячними виплатами. Очікується, що кожен такий щомісячний дивіденд становитиме суму в гривнях, яка дорівнюватиме EUR1 млн. Компанія наголосила, що за умовами випуску облігацій у такому випадку вона повинна запропонувати всім власникам облігацій подати заявку на їх продаж на суму, яка дорівнює сумі дивідендів, сплачених за межі України.

У двох перших тендерах оператор мобільного зв'язку "Vodafone Україна" викуповував облігації на суму, еквіваленту EUR1 млн. Дебютний викуп було оголошено по ціні 99% номіналу, другий – 90% номіналу. Результати другого викупу компанія на біржі не оголошувала, тоді як коефіцієнт масштабування першого викупу становив 0,0040355668.

За результатами третього тендеру, де ціна викупу була знижена до 85% номіналу, а пропозиція була обмежена $4,67 млн, "Vodafone Україна" отримала заявки на $53,395 млн та задовольнила їх на суму $5,208 млн. Коефіцієнт масштабування становив 0,1315451889487317.

Четвертий тендер був оголошений 13 серпня, але потім сім разів продовжувався. При цьому ціна викупу в результаті була збільшена з 85% до 98%, а сума викупу – до $10,84 млн. На цю суму компанія отримала заявки на $127,14 млн. Частина облігацій була повернена власникам через неможливість подрібнення номіналу, а решта прийняті з коефіцієнтом масштабування 0,1150681.

Нарешті на п’ятому тендері з викупу облігацій у грудні, ціна на якому знову становила 98%, "Vodafone Україна" отримала високий попит, який у понад 50 разів перевищував пропозицію в $1 млн 164,7 тис. Коефіцієнт масштабування було встановлено на рівні 0,01901.

Загалом за результатами п’ятьох тендерів загальна номінальна вартість облігацій, що залишаються в обігу, становить $280 млн 614,93 тис.

Як повідомлялося, оператор мобільного зв'язку VFU за 9 місяців цього року збільшив чистий прибуток на 10,7% – до 3 млрд 446,80 млн грн, виручку - на 13,3%, до 19,03 млрд грн.

В звіті зазначалося, що для обслуговування та викупу єврооблігацій компанія 2025 року отримувала позики від пов’язаних осіб. У лютому материнська компанія Telco Investments B.V. надала $49,59 млн для часткового погашення боргу за єврооблігаціями. У червні з Telco Investments була укладена угода про доларову кредитну лінію на суму, еквівалентну 660 млн грн, під 10% річних з погашенням у 2028 році.

Нарешті у липні 2025 року було укладено договір позики з нідерландською Cemin B.V. на $10 млн під 10% річних зі строком повернення не пізніше кінця 2027 року, але не раніше погашення єврооблігацій. Кошти траншами зараховуються на банківський рахунок компанії в іноземному банку й мають йти на викуп облігацій, які " Vodafone Україна" здійснює у зв’язку із відновленням цього року виплати дивідендів.

Теги: #vodafone_україна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:14 04.12.2025
"Vodafone Україна" оголосив черговий викуп євробондів на $1,16 млн

"Vodafone Україна" оголосив черговий викуп євробондів на $1,16 млн

09:12 24.11.2025
"Vodafone Україна" на тендері з викупу євробондів на $10,8 млн отримав заявки на $127,14 млн

"Vodafone Україна" на тендері з викупу євробондів на $10,8 млн отримав заявки на $127,14 млн

18:15 14.11.2025
"Vodafone Україна" на тендері з викупу євробондів на $10,8 млн отримав заявок на суму в 8,7 раза більшу

"Vodafone Україна" на тендері з викупу євробондів на $10,8 млн отримав заявок на суму в 8,7 раза більшу

11:53 06.11.2025
"Vodafone Україна" у III кв.-2025 збільшив чистий прибуток на 20,6% за зростання виручки на 9,9%

"Vodafone Україна" у III кв.-2025 збільшив чистий прибуток на 20,6% за зростання виручки на 9,9%

12:14 23.10.2025
"Vodafone Україна" вшосте підвищив ціну чергового викупу євробондів – до 98% номіналу

"Vodafone Україна" вшосте підвищив ціну чергового викупу євробондів – до 98% номіналу

12:07 20.10.2025
Vodafone Group та Vodafone Україна прокладуть підводну кабельну систему через Чорне море вартістю понад EUR100 млн

Vodafone Group та Vodafone Україна прокладуть підводну кабельну систему через Чорне море вартістю понад EUR100 млн

11:58 17.10.2025
Vodafone Україна встановить СЕС на 360 кВт на 100 базових станціях наприкінці 2025 - на початку 2026 рр.

Vodafone Україна встановить СЕС на 360 кВт на 100 базових станціях наприкінці 2025 - на початку 2026 рр.

18:41 09.10.2025
"Vodafone Україна" вп’яте підвищив ціну чергового викупу євробондів – до 96% номіналу

"Vodafone Україна" вп’яте підвищив ціну чергового викупу євробондів – до 96% номіналу

16:56 18.09.2025
"Vodafone Україна" втретє підвищив ціну чергового викупу євробондів – до 94% від номіналу

"Vodafone Україна" втретє підвищив ціну чергового викупу євробондів – до 94% від номіналу

11:22 08.09.2025
"Vodafone Україна" збільшив обсяг чергового викупу євробондів до $5,1 млн

"Vodafone Україна" збільшив обсяг чергового викупу євробондів до $5,1 млн

ВАЖЛИВЕ

Держбюджет щороку втрачає близько 19 млрд грн за оцінки нелегального грального ринку у 50% – керівник PlayCity

PlayCity спільно з Мінцифрою працюють над змінами в Податковий кодекс та 3 закони - керівник держагентства

Через збій у роботі Cloudflare можуть спостерігатись проблеми з роботою вебсайтів

"Київстар" у III кв.-2025 збільшив EBITDA на 21,5%

"Vodafone Україна" у III кв.-2025 збільшив чистий прибуток на 20,6% за зростання виручки на 9,9%

ОСТАННЄ

Бета-тестування національної LLM планується навесні 2026р – 1-й віцепрем’єр

Застосунок Резерв+ сповіщатиме про ключові події та запити користувача – Міноборони

"Фокстрот" відкрив і оновив загалом 10 магазинів у 2025 р.

Соцмережа Телеграм очолює рейтинг джерел новин та інформації для українців – дослідження Ipsos

Ринок провайдерів фіксованого інтернету за 11 міс-2025 збільшив сплату податків на 48,5%

З 1 січня 2026р. українці користуватимуться мобільним зв’язком в ЄС без доплат за роумінг

З 1 січня 2026р. українці користуватимуться мобільним зв’язком в ЄС без доплат за роумінг

Електронний суд із використанням ШІ стане одним із ключових пріоритетів Мінцифри у 2026р – 1-й віцепрем’єр

Міноборони України тестує онлайн-постановку на військовий облік через Резерв+

Львів і Бородянка стануть пілотними зонами запуску 5G – перший віцепрем’єр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА