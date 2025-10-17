Vodafone Україна встановить СЕС на 360 кВт на 100 базових станціях наприкінці 2025 - на початку 2026 рр.

Другий за величиною український оператор мобільного зв’язку "ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU) планує встановити сонячні електростанції (СЕС) на 100 базових станціях мобільного зв’язку по всій Україні до кінця 2025 - на початку 2026 року, йдеться у релізі компанії.

Зазначається, що загальна встановлена потужність СЕС складає 360 кВт, кожна система включатиме сонячні панелі та інвертори потужністю 3,6 кВт, що дозволить використовувати генеровану сонцем енергію в період пікового навантаження або відключень мережі.

Оператор зауважив, що такі системи дадуть змогу зменшити споживання з централізованої електромережі на близько 300 МВт*год на рік, знизити навантаження на енергосистему в пікові години, скоротити викиди СО2 на 210 тонн на рік та отримати економію за рахунок скорочення витрат на електроенергію.

"Vodafone Україна" додав, що протягом чотирьох сезонів року проводилось тестування технології на трьох базових станціях у Полтавській області та місті Дніпр. У результаті пілотних проєктів було виявлено значне зменшення витрат на електроенергію з мережі, зменшення навантаження на електромережу в денний час та надійність технології в кліматичних умовах, особливо у періоди високої сонячної активності.

Як повідомлялось, Vodafone Україна за перше півріччя 2025 року скоротив чистий прибуток на 13% порівняно із аналогічним періодом минулого року – до 1,705 млрд грн, тоді як його виручка зросла на 15% – до 13,518 млрд грн.

Компанія у першому півріччі збільшила інвестиції на 66% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, вклавши понад 3,5 млрд грн у критичну інфраструктуру, а загалом за 3,5 років повномасштабної війни інвестиції досягли в Україні майже 19 млрд грн. В структурі інвестицій у першому півріччі цього року 51% складають будівництво та відновлення мережі, а також підготовка її до роботи у блекаути, 31% – утримання мережі, 11% – розвиток фіксованого зв’язку, 4% – на програму обміну біллінгом.

"Vodafone Україна" з грудня 2019 року входить до складу NEQSOL Holding.