Інтерфакс-Україна
Телеком
11:58 17.10.2025

Vodafone Україна встановить СЕС на 360 кВт на 100 базових станціях наприкінці 2025 - на початку 2026 рр.

2 хв читати

Другий за величиною український оператор мобільного зв’язку "ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU) планує встановити сонячні електростанції (СЕС) на 100 базових станціях мобільного зв’язку по всій Україні до кінця 2025 - на початку 2026 року, йдеться у релізі компанії.

Зазначається, що загальна встановлена потужність СЕС складає 360 кВт, кожна система включатиме сонячні панелі та інвертори потужністю 3,6 кВт, що дозволить використовувати генеровану сонцем енергію в період пікового навантаження або відключень мережі.

Оператор зауважив, що такі системи дадуть змогу зменшити споживання з централізованої електромережі на близько 300 МВт*год на рік, знизити навантаження на енергосистему в пікові години, скоротити викиди СО2 на 210 тонн на рік та отримати економію за рахунок скорочення витрат на електроенергію.

"Vodafone Україна" додав, що протягом чотирьох сезонів року проводилось тестування технології на трьох базових станціях у Полтавській області та місті Дніпр. У результаті пілотних проєктів було виявлено значне зменшення витрат на електроенергію з мережі, зменшення навантаження на електромережу в денний час та надійність технології в кліматичних умовах, особливо у періоди високої сонячної активності.

Як повідомлялось, Vodafone Україна за перше півріччя 2025 року скоротив чистий прибуток на 13% порівняно із аналогічним періодом минулого року – до 1,705 млрд грн, тоді як його виручка зросла на 15% – до 13,518 млрд грн.

Компанія у першому півріччі збільшила інвестиції на 66% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, вклавши понад 3,5 млрд грн у критичну інфраструктуру, а загалом за 3,5 років повномасштабної війни інвестиції досягли в Україні майже 19 млрд грн. В структурі інвестицій у першому півріччі цього року 51% складають будівництво та відновлення мережі, а також підготовка її до роботи у блекаути, 31% – утримання мережі, 11% – розвиток фіксованого зв’язку, 4% – на програму обміну біллінгом.

"Vodafone Україна" з грудня 2019 року входить до складу NEQSOL Holding.

Теги: #vodafone_україна #сес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:41 09.10.2025
"Vodafone Україна" вп’яте підвищив ціну чергового викупу євробондів – до 96% номіналу

"Vodafone Україна" вп’яте підвищив ціну чергового викупу євробондів – до 96% номіналу

16:56 18.09.2025
"Vodafone Україна" втретє підвищив ціну чергового викупу євробондів – до 94% від номіналу

"Vodafone Україна" втретє підвищив ціну чергового викупу євробондів – до 94% від номіналу

11:22 08.09.2025
"Vodafone Україна" збільшив обсяг чергового викупу євробондів до $5,1 млн

"Vodafone Україна" збільшив обсяг чергового викупу євробондів до $5,1 млн

12:05 29.08.2025
"Vodafone Україна" в І півріччі скоротив чистий прибуток на 13% за зростання виручки на 15%

"Vodafone Україна" в І півріччі скоротив чистий прибуток на 13% за зростання виручки на 15%

10:42 29.08.2025
"Vodafone Україна" підвищив ціну чергового викупу євробондів до 90% від номіналу

"Vodafone Україна" підвищив ціну чергового викупу євробондів до 90% від номіналу

19:02 19.08.2025
Бучанська громада встановила СЕС на соціальні заклади сумарно майже на 400 кВт

Бучанська громада встановила СЕС на соціальні заклади сумарно майже на 400 кВт

12:16 18.08.2025
Ощад на початок серпня видав енергокредитів фізособам на понад 1 млрд грн – спецпроєкт

Ощад на початок серпня видав енергокредитів фізособам на понад 1 млрд грн – спецпроєкт

15:10 14.08.2025
"Vodafone Україна" оголосив черговий викуп євробондів майже на $4 млн

"Vodafone Україна" оголосив черговий викуп євробондів майже на $4 млн

12:41 11.08.2025
"Vodafone Україна" викупив євробонди на $5,2 млн

"Vodafone Україна" викупив євробонди на $5,2 млн

13:18 11.07.2025
"Укренерго" та Секретаріат ЕС розроблять механізм зниження ризиків для аукціонів з надання доппослуг – меморандум з URC-2025

"Укренерго" та Секретаріат ЕС розроблять механізм зниження ризиків для аукціонів з надання доппослуг – меморандум з URC-2025

ВАЖЛИВЕ

Міністр цифровізації Польщі: РФ напала навмисно, у нас є факти та докази

"Vodafone Україна" в І півріччі скоротив чистий прибуток на 13% за зростання виручки на 15%

"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

"Київстар" у II кв.-2025 збільшив EBITDA на 23,5%, наростив виручку на 25,8%

Україна зможе приєднатися до зони ЄС "роумінг як вдома" з 2026 року - Єврокомісія

ОСТАННЄ

monobank все ще працює зі перебоями через участь понад 10% клієнтів у розіграшу з нагоди декларування 10 млн клієнтів

FRACTAL впровадила консолідоване казначейство IT-Enterprise та досягла економії 1,7 млн грн на рік

monobank працює з перебоями через участь мінімум 4% клієнтів у розіграшу з нагоди декларування 10 млн клієнтів

Поширення ШІ-інструментів в МСБ зросло вдвічі за рік – Mastercard

Ворог вчора пошкодив сортувальне депо та вантажне відділення "Нової пошти" в Ніжині

Ворог вночі поблизу Краматорська атакував дроном БДФ-авто "Нової пошти"

Комітет Ради пропонує звільняти від оподаткування продаж через цифрові платформи товарів до EUR2 тис. на рік

"Нову пошту" з 1 січня офіційно очолить операційний директор Тафійчук

Внаслідок атаки ГУР російський провайдер отримав понад 66 млн руб збитків - джерела

"Київстар" та Mastercard планують тестувати супутникову технологію Starlink Direct to Cell у платіжній інфраструктурі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА