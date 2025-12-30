PlayCity отримало заявки від всіх трьох операторів на конкурс з ліцензування лотерей

Всі три діючі оператори – ТОВ "М.С.Л.", ПІІ "Українська Національна Лотерея" (УНЛ) та ПрАТ "Патріот" – подалися на конкурс з ліцензування операторів лотерей, який на початку грудня оголосило Державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу України (PlayCity).

Як повідомила пресслужба PlayCity у вівторок агентству "Інтерфакс-Україна", термін подання заявок сплив 29 грудня.

Керівник держагентства Геннадій Новіков в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" раніше зазначав, що цей конкурс на ліцензування операторів лотерей навряд чи призведе до появи на ринку нових операторів через законодавчі обмеження, але у майбутньому цю ситуацію варто було б змінити.

"Тому ліцензійні умови будуть видаватися не на 10 років, а на воєнний стан плюс рік, але не більше трьох. Це дає Мінцифри та парламенту час переглянути регулювання лотерейного ринку, запропонувати нові правила і повторно ліцензувати ринок за оновленим підходом з можливістю залучення міжнародних компаній", – сказав Новіков.

За його словами, важливість поточного конкурсу полягає в тому, що більше 10 років оператори здійснюють свою роботу взагалі без ліцензійний платежів, адже видані раніше Міністерством фінансів ліцензії припинили дію в 2013-2014 році.

Згідно з умовами конкурсу, у заявника мають бути діючі відокремлені підрозділи в кожному населеному пункті України з населенням понад 500 тис. осіб; пункти розповсюдження державних лотерей у кожному населеному пункті з населенням понад 5 тис. осіб, але не менше 5 тис. пунктів розповсюдження; доменне ім’я доменної зони UA; електронна система прийняття ставок та не менше 5 тис. працюючих терміналів електронної системи прийняття ставок на праві власності, а також сукупний досвід з випуску та проведення державних лотерей не менше трьох років.

Як повідомлялося, з лютого 2025 року державну політику у сфері азартних ігор формує та координує Мінцифри. Кабінет міністрів 21 березня ухвалив рішення про створення нового центрального органу виконавчої влади — агентства "ПлейСіті" (PlayCity), яке офіційно підпорядковується Мінцифри та з 1 квітня замінило попереднього регулятора — Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).