Інтерфакс-Україна
Події
14:39 23.11.2025

Заявки на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій подали вже понад 150 тис. українців

2 хв читати
Заявки на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій подали вже понад 150 тис. українців

Понад 150 тис. українців уже подали заявки на виплату 6,5 тис. грн в рамках "Зимової підтримки" для вразливих категорій громадян, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Понад 150 тисяч українців уже подали заявки через "Дію" на виплату 6 500 грн для вразливих категорій громадян у межах Зимової підтримки. Це допомога для тих, хто найбільше потребує підтримки в складний зимовий період", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Прем’єр нагадала, що заявку можна подати до 17 грудня 2025 року через "Дію" або офлайн у відділенні Пенсійного фонду, а використати кошти можна протягом 180 днів на: теплий одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни.

Очікується, що цього року таку одноразову виплату отримають понад 660 тис. громадян, в бюджет на ці виплати заклали 4,3 млрд грн.

Як повідомлялося, з 21 листопада до 17 грудня триває прийом заявок на виплату 6,5 тис. грн в рамках "Зимової підтримки" для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах: діти під опікою чи піклуванням; діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю); люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб; діти з числа ВПО, які отримують виплату на проживання; діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років; одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд. Кошти можна буде витрати протягом 180 днів з моменту зарахування на одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни.

З 15 листопада до 24 грудня уряд запустив можливість для кожного громадянина подати заявку в застосунку "Дія" або у відділенні "Укрпошти" на отримання допомоги в 1 тис. грн у межах програми "Зимова підтримка".

Уряд очікує від 10 до 14 млн одержувачів одноразової державної грошової допомоги за програмою "Зимова підтримка" в 1 тис. грн для дорослих і дітей, а також 6,5 тис. грн для найбільш вразливих категорій. Очікувані витрати - 14 млрд грн.

Теги: #зимова_підтримка #заявки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:22 21.11.2025
Стартує прийом заявок на виплату 6,5 тис. грн в рамках "Зимової підтримки" для окремих категорій – Свириденко

Стартує прийом заявок на виплату 6,5 тис. грн в рамках "Зимової підтримки" для окремих категорій – Свириденко

09:16 19.11.2025
Фонди закликають українців донатити 1 тис. грн "Зимової підтримки" на потреби Сил оборони

Фонди закликають українців донатити 1 тис. грн "Зимової підтримки" на потреби Сил оборони

11:01 18.11.2025
Оформити заявку на 1 тис. грн "Зимової підтримки" тепер можна у відділеннях "Укрпошти"

Оформити заявку на 1 тис. грн "Зимової підтримки" тепер можна у відділеннях "Укрпошти"

15:29 17.11.2025
Мінсоцполітики: Заявки на дітей у програмі "Зимова підтримка" перетнули мільйон

Мінсоцполітики: Заявки на дітей у програмі "Зимова підтримка" перетнули мільйон

09:22 17.11.2025
Вже подано 5 млн заявок на зимову підтримку - Свириденко

Вже подано 5 млн заявок на зимову підтримку - Свириденко

10:55 16.11.2025
В "Дії" вже подано понад 2,5 млн заявок на зимову підтримку, Зеленський анонсував старт подачі через "Укрпошту"

В "Дії" вже подано понад 2,5 млн заявок на зимову підтримку, Зеленський анонсував старт подачі через "Укрпошту"

16:19 15.11.2025
Зеленський: Уже є перший мільйон заявок від українців у "Дії" на зимову підтримку

Зеленський: Уже є перший мільйон заявок від українців у "Дії" на зимову підтримку

13:51 15.11.2025
Понад 600 тис. українців подали заявки на 1 тис. грн "Зимової підтримки" за перші години - Свириденко

Понад 600 тис. українців подали заявки на 1 тис. грн "Зимової підтримки" за перші години - Свириденко

12:04 15.11.2025
Через велике навантаження при подачі заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки" "Дія" може працювати нестабільно - сервіс

Через велике навантаження при подачі заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки" "Дія" може працювати нестабільно - сервіс

10:38 14.11.2025
На 1 тис. грн "Зимової підтримки" не можна буде придбати підакцизні товари - Кабмін

На 1 тис. грн "Зимової підтримки" не можна буде придбати підакцизні товари - Кабмін

ВАЖЛИВЕ

Поточна редакція плану вже відображає більшість ключових українських пріоритетів – Умєров

Американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, заснованих на українському баченні, - Зеленський

Мир для України має передбачати непорушність кордонів, відсутність обмежень для ЗСУ та роль ЄС - фон дер Ляєн після зустрічей лідерів ЄС та G7

Українська делегація прибула до Швейцарії для переговорів зі США

Окупантам не вдається закріпитися в центрі Покровська – 7 корпус ДШВ

ОСТАННЄ

Спецпризначенці СБУ завдали удару по окупантах у Покровську та на ТОТ

РФ погрожує конфіскацією активів США, але не має потрібних економічних механізмів, – ЦПД

DeepState повідомив про просування окупантів у Покровську і поруч на 4 кв. км за добу

Трамп критикує керівництво України за відсутність вдячності, а Європу – за продовження купівлі нафти в РФ

Члени європейських парламентів у зверненні до Трампа: Поступитися Росії означає занурити вільний світ в анархію і хаос

Поточна редакція плану вже відображає більшість ключових українських пріоритетів – Умєров

Американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, заснованих на українському баченні, - Зеленський

Зеленський анонсував розмову Коаліції охочих на початку тижня

Мир для України має передбачати непорушність кордонів, відсутність обмежень для ЗСУ та роль ЄС - фон дер Ляєн після зустрічей лідерів ЄС та G7

Остаточне рішення по мирній угоді буде лише після зустрічі Трампа із Зеленським – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА