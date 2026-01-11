Ворог вночі атакував критичну інфраструктуру Житомирщини, двоє поранених

Фото: ДСНС в Житомирській області

Ворог знову атакував вночі об'єкти критичної інфраструктури Житомирщини, двоє постраждалих, повідомив очільник ОВА Віталій Бунечко.

"Внаслідок ударів з повітря травмовано два працівники. Вони отримали травми середнього ступеню та були госпіталізовані до медичного закладу", - написав він у телеграмі.

Також виникли пожежі, гасіння яких ускладнювалося повторними повітряними тривогами. Одну з пожеж рятувальники ліквідували, гасіння ще одної наразі триває.