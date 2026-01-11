Інтерфакс-Україна
Події
08:50 11.01.2026

Ворог вночі атакував критичну інфраструктуру Житомирщини, двоє поранених

1 хв читати
Ворог вночі атакував критичну інфраструктуру Житомирщини, двоє поранених
Фото: ДСНС в Житомирській області

Ворог знову атакував вночі об'єкти критичної інфраструктури Житомирщини, двоє постраждалих, повідомив очільник ОВА Віталій Бунечко.

"Внаслідок ударів з повітря травмовано два працівники. Вони отримали травми середнього ступеню та були госпіталізовані до медичного закладу", - написав він у телеграмі.

Також виникли пожежі, гасіння яких ускладнювалося повторними повітряними тривогами. Одну з пожеж рятувальники ліквідували, гасіння ще одної наразі триває.

Теги: #житомирська_область #інфраструктура #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:53 09.01.2026
У Києві та Київській області через нічну атаку РФ без світла понад 0,5 млн споживачів – Міненерго

У Києві та Київській області через нічну атаку РФ без світла понад 0,5 млн споживачів – Міненерго

09:00 09.01.2026
В ніч на 9 січня збито/подавлено 244 із 278 цілей противника, є влучання ракет та 16 ударних БпЛА на 19 локаціях, ворог завдав удару балістикою середньої дальності

В ніч на 9 січня збито/подавлено 244 із 278 цілей противника, є влучання ракет та 16 ударних БпЛА на 19 локаціях, ворог завдав удару балістикою середньої дальності

07:18 09.01.2026
Київ: Кількість поранених унаслідок ворожої атаки зросла до 24, серед них 5 працівників ДСНС

Київ: Кількість поранених унаслідок ворожої атаки зросла до 24, серед них 5 працівників ДСНС

04:10 09.01.2026
Через масовану ракетну атаку ворога в столиці виникли перебої з водопостачанням – мер

Через масовану ракетну атаку ворога в столиці виникли перебої з водопостачанням – мер

04:00 09.01.2026
Ракета, якою ворог атакував Львів, рухалася зі швидкістю близько 13 тис. км/год – ОК "Захід"

Ракета, якою ворог атакував Львів, рухалася зі швидкістю близько 13 тис. км/год – ОК "Захід"

01:00 08.01.2026
Росія намагається створити гуманітарну катастрофу в Дніпрі та Запоріжжі, демонструє небажання завершувати війну - ЦПД

Росія намагається створити гуманітарну катастрофу в Дніпрі та Запоріжжі, демонструє небажання завершувати війну - ЦПД

22:00 07.01.2026
Рух на трасі Київ-Чоп зі сторони Рівного ускладнений через ДТП - поліція

Рух на трасі Київ-Чоп зі сторони Рівного ускладнений через ДТП - поліція

16:14 06.01.2026
У Кривому Розі російська ракета вразила об'єкт інфраструктури – Вілкул

У Кривому Розі російська ракета вразила об'єкт інфраструктури – Вілкул

03:37 06.01.2026
Німеччина готується до можливих гібридних атак Росії на важливі об’єкти інфраструктури - ЗМІ

Німеччина готується до можливих гібридних атак Росії на важливі об’єкти інфраструктури - ЗМІ

11:29 24.12.2025
Нацполіція оголосила підозри у справі про привласнення 70 млн грн на відновленні критичної інфраструктури Харкова

Нацполіція оголосила підозри у справі про привласнення 70 млн грн на відновленні критичної інфраструктури Харкова

ВАЖЛИВЕ

ППО знищила 125 з 154 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 18 локаціях - Повітряні сили ЗСУ

У Запоріжжі станом на ранок неділі відновили електропостачання

У Києві відновили електропостачання: повертаємось до планових відключень - Міненерго

Голова комітету Ради Маслов є кандидатом на міністра юстиції, а Мудра залишається заступником керівника ОП

В Києві введено аварійне відключення за командою Укренерго, зупинене водопостачання та електротранспорт – КМДА

ОСТАННЄ

ППО знищила 125 з 154 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 18 локаціях - Повітряні сили ЗСУ

У Запоріжжі станом на ранок неділі відновили електропостачання

Окупанти за добу втратили 1 130 осіб та 134 од. спецтехніки

Під ворожим обстрілом опинилися 27 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих

11 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Ліндсі Грем звернувся до іранців на тлі протестів у країні

Сенатор США Грем схвалив підтримку протестів в Ірані з боку Трампа і Рубіо

Стефанішина обговорила з представником "USChamber" відновлення української економіки

Знеструмлена Запорізька область та частина Дніпропетровщини

Рубіо пояснив, чому Трамп вивів США з міжнародних організацій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА