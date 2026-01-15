Росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури на Житомирщині

Російські війська вдарили по об'єктах критичної інфраструктури в двох районах Житомирської області, повідомив очільник ОВА Віталій Бунечко.

"Ворог не припиняє спроб позбавити нас найнеобхіднішіх для життя послуг у розпал зимових морозів. Сьогодні вночі росія завдала ударів по об'єктам критичної інфраструктури в Житомирському та Коростеньському районах області", - написав він у телеграмі.

За словами Бунечка, внаслідок ударів з повітря ніхто не постраждав. Пожежі локалізовані,

"Ремонтні бригади продовжують відновлювати критичну інфраструктуру кожної хвилини, коли це дозволяє безпекова ситуація на об'єктах, що зазнали пошкоджень", - додав він.