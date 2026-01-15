Інтерфакс-Україна
08:20 15.01.2026

Росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури на Житомирщині

Росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури на Житомирщині

Російські війська вдарили по об'єктах критичної інфраструктури в двох районах Житомирської області, повідомив очільник ОВА Віталій Бунечко.

"Ворог не припиняє спроб позбавити нас найнеобхіднішіх для життя послуг у розпал зимових морозів. Сьогодні вночі росія завдала ударів по об'єктам критичної інфраструктури в Житомирському та Коростеньському районах області", - написав він у телеграмі.

За словами Бунечка, внаслідок ударів з повітря ніхто не постраждав. Пожежі локалізовані,

"Ремонтні бригади продовжують відновлювати критичну інфраструктуру кожної хвилини, коли це дозволяє безпекова ситуація на об'єктах, що зазнали пошкоджень", - додав він.

 

ППО знищила 61 з 82 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 13 локаціях - Повітряні сили ЗСУ

Зеленський доручив переглянути правила щодо комендантської години на час холодів

Зеленський анонсував створення штабу координації ситуації в Києві, в енергетиці України буде запроваджено режим НС

"Укренерго" у четвер застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

Глава "Нафтогазу" категорично спростував введення обмежень споживання газу в будь-якому регіоні України

Уламки ворожого "шахеда" зафіксували в одній з громад Київщини

ППО знищила 61 з 82 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 13 локаціях - Повітряні сили ЗСУ

Окупанти за добу втратили 1 150 осіб та 187 од. спецтехніки - Генштаб

Під ворожим обстрілом опинилися 27 населені пункти Запорізької області, шість постраждалих і одна жертва

У Львові дрон упав біля пам’ятника Бандері, перекрито дві вулиці - мер

15 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Польща закликає своїх громадян негайно залишити Іран та утриматись від поїздок туди

Трамп заявив, що мирну угоду гальмує Зеленський, а не Путін - ЗМІ

Брекельманс: Україні потрібна підтримка Європи для захисту від РФ

Від початку доби відбулось 118 боєзіткнень - Генштаб

