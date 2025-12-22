Інтерфакс-Україна
Події
10:40 22.12.2025

Четверо працівників "Укрзалізниці" постраждали через аварію вантажного поїзду в Житомирській області - ДСНС

1 хв читати
Четверо працівників "Укрзалізниці" постраждали через аварію вантажного поїзду в Житомирській області - ДСНС
Фото: ДСНС

Через аварію вантажного поїзду поблизу Коростеня (Житомирська обл.), що, ймовірно, було спричинено атакою ворожого БпЛА, постраждало четверо працівників "Укрзалізниці", повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Житомирщина: внаслідок російської атаки БпЛА на об’єкти енергетичної та транспортної інфраструктури області постраждало чотири працівники "Укрзалізниці". Сталася аварія на залізничних коліях", - йдеться у повідомленні ДСНС у телеграм-каналі у понеділок.

Повідомляється, що рятувальники евакуювали постраждалих з пошкоджених локомотивів та передали їх медикам "швидкої". Сапери ДСНС обстежили території на наявність ВНП. "Всі займання ліквідовані, тривають відновлювальні роботи. На місці працюють надзвичайники, представники всіх екстрених служб, "Укрзалізниці" та волонтери Українського Червоного Хреста", - зазначено у повідомленні ДСНС.

Як повідомлялося з посиланням на "Укрзалізницю", аварія поїзду у Житомирській області, ймовірно, була спричинена атакою ворожого БпЛА. Наразі тривають слідчі дії. Вантажний поїзд зійшов з рейок поблизу Коростеня, спричинивши екстрене гальмування і схід з рейок локомотива пасажирського поїзда 45/46 Харків-Ужгород. Травмовано бригаду вантажного поїзда, машиніста й помічника. В пасажирському поїзді обійшлося без постраждалих. Аварія спричинила затримку і зміну напрямку руху низки поїздів.

Теги: #залізничники #житомирська_область #аварія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:56 22.12.2025
Ймовірною причиною сходу вантажного поїзда під Коростенем було ураження БпЛА - Укрзалізниця

Ймовірною причиною сходу вантажного поїзда під Коростенем було ураження БпЛА - Укрзалізниця

08:10 22.12.2025
Аварія вантажного поїзда спричинила аварію пасажирського в Житомирській області і затримки в русі – Укрзалізниця

Аварія вантажного поїзда спричинила аварію пасажирського в Житомирській області і затримки в русі – Укрзалізниця

13:40 18.12.2025
Нацполіція: у справі про подвійне вбивство на Житомирщині повідомлено про підозру екскерівниці соцслужби

Нацполіція: у справі про подвійне вбивство на Житомирщині повідомлено про підозру екскерівниці соцслужби

15:07 05.12.2025
У Чернігівській області 90% абонентів без світла через аварію в мережі - обленерго

У Чернігівській області 90% абонентів без світла через аварію в мережі - обленерго

21:24 11.11.2025
Аварійна ситуація з е/е виникла на Рівненщині, частина облцентру знеструмлена

Аварійна ситуація з е/е виникла на Рівненщині, частина облцентру знеструмлена

09:24 07.11.2025
АМКУ дозволив "Київстару" купити СЕС у Житомирській області на 12,95 МВт

АМКУ дозволив "Київстару" купити СЕС у Житомирській області на 12,95 МВт

19:08 31.10.2025
На Житомирщині в результаті вибуху мін загинуло 5 людей, троє поранені

На Житомирщині в результаті вибуху мін загинуло 5 людей, троє поранені

21:20 25.10.2025
Аварія в мережі водоканалу залишила без водопостачання 10 відсотків Львова - міськрада

Аварія в мережі водоканалу залишила без водопостачання 10 відсотків Львова - міськрада

01:05 15.10.2025
ДТЕК обіцяє повернути світло всьому Києву в найближчі години

ДТЕК обіцяє повернути світло всьому Києву в найближчі години

20:30 13.10.2025
Відомо про одного постраждалого громадянина України внаслідок аварії поїздів у Словаччині – МЗС

Відомо про одного постраждалого громадянина України внаслідок аварії поїздів у Словаччині – МЗС

ВАЖЛИВЕ

Заступник міністра освіти Трофименко: У нас давно є умови для трирічного бакалаврату, це європейська практика

Міносвіти планує розширити перелік національних іспитів як альтернативу НМТ при вступі в українські виші в 2026р. - Трофименко

Трофименко: "Зимовий вступ" на "нульовий курс" планується запустити із січня, держава компенсуватиме пільговим категоріям 3 тис. грн/місяць

Ймовірною причиною сходу вантажного поїзда під Коростенем було ураження БпЛА - Укрзалізниця

Аварія вантажного поїзда спричинила аварію пасажирського в Житомирській області і затримки в русі – Укрзалізниця

ОСТАННЄ

Заступник міністра освіти Трофименко: У нас давно є умови для трирічного бакалаврату, це європейська практика

Поліція Києва затримала чоловіка, який вчинив стрілянину в середмісті столиці

Темпи просування окупантів на тижні різко зросли, найбільше в районі Сіверська та Гуляйполя – DeepState

Міносвіти планує розширити перелік національних іспитів як альтернативу НМТ при вступі в українські виші в 2026р. - Трофименко

Мінветеранів закликає ветеранів подати заявки на компенсацію автоцивілки в "Дії"

McDonald's відкрив другий ресторан у Житомирі

Два центри надання адмінпослуг, включаючи ветеранський, пошкоджені в Кривому Розі дроновою атакою, без жертв

Захист хвойних лісів напередодні різдвяно-новорічних свят посилено - "Ліси України"

Трофименко: "Зимовий вступ" на "нульовий курс" планується запустити із січня, держава компенсуватиме пільговим категоріям 3 тис. грн/місяць

Начальника управління Генштабу РФ ліквідовано в Москві внаслідок підриву автомобіля

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА