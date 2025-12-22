Четверо працівників "Укрзалізниці" постраждали через аварію вантажного поїзду в Житомирській області - ДСНС

Фото: ДСНС

Через аварію вантажного поїзду поблизу Коростеня (Житомирська обл.), що, ймовірно, було спричинено атакою ворожого БпЛА, постраждало четверо працівників "Укрзалізниці", повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Житомирщина: внаслідок російської атаки БпЛА на об’єкти енергетичної та транспортної інфраструктури області постраждало чотири працівники "Укрзалізниці". Сталася аварія на залізничних коліях", - йдеться у повідомленні ДСНС у телеграм-каналі у понеділок.

Повідомляється, що рятувальники евакуювали постраждалих з пошкоджених локомотивів та передали їх медикам "швидкої". Сапери ДСНС обстежили території на наявність ВНП. "Всі займання ліквідовані, тривають відновлювальні роботи. На місці працюють надзвичайники, представники всіх екстрених служб, "Укрзалізниці" та волонтери Українського Червоного Хреста", - зазначено у повідомленні ДСНС.

Як повідомлялося з посиланням на "Укрзалізницю", аварія поїзду у Житомирській області, ймовірно, була спричинена атакою ворожого БпЛА. Наразі тривають слідчі дії. Вантажний поїзд зійшов з рейок поблизу Коростеня, спричинивши екстрене гальмування і схід з рейок локомотива пасажирського поїзда 45/46 Харків-Ужгород. Травмовано бригаду вантажного поїзда, машиніста й помічника. В пасажирському поїзді обійшлося без постраждалих. Аварія спричинила затримку і зміну напрямку руху низки поїздів.