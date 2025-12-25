Солідарність і голос працівників: Молодіжна рада Профспілки залізничників презентує підсумки роботи та дослідження з корпоративного управління

25 грудня в агентстві «Інтерфакс-Україна» відбулася пресконференція, присвячена публічному звіту голови Молодіжної ради Профспілки залізничників і транспортних будівельників України за 2022–2025 роки та презентації дослідження про участь працівників у корпоративному управлінні на прикладі АТ «Укрзалізниця».

Публічний звіт став підсумком кількарічної роботи Молодіжної ради в умовах повномасштабної війни – періоду, який вимагав не лише захисту трудових і соціальних прав, а й швидких рішень та відповідальності за людей.

«Упродовж усієї каденції ми працювали з конкретними проблемами людей: безпекою праці, захистом потерпілих, поверненням ветеранів. Але з часом стало зрозуміло: щоб ці проблеми не повторювалися знову і знову, недостатньо реагувати на наслідки. Слід дивитися, як ухвалюються рішення, хто їх ухвалює і чи мають працівники реальний голос у цьому процесі. На жаль, зараз трудовому колективу здебільшого відводиться роль виконавців корпоративної волі, а думку залізничників у відносинах з органами влади представляє лише топ-менеджмент. Найбільше потребу змінити це усвідомлює саме залізнична молодь», – заявила Катерина Ізмайлова, яка три останні роки очолювала Молодіжну раду Профспілки залізничників і транспортних будівельників України.

У 2022 році Молодіжна рада зосередилася на захисті соціальних гарантій молодих працівників і волонтерській діяльності. Зокрема, було відкрито доступ до виплат при народженні дітей, організовано допомогу евакуаційним потягам, підтримку внутрішньо переміщених осіб та працівників галузі. Разом з молоддю інших профспілок було створено міжпрофспілкову ініціативу Trade Union Lifeline, яка стала платформою швидкої солідарної допомоги й отримала міжнародне визнання, зокрема Премію Анни Лінд.

У 2023 році у фокусі роботи Молодіжної ради були безпека, психічна стійкість і знання: підготовка матеріалів з дій у надзвичайних ситуаціях, тренінги з домедичної допомоги, психологічної підтримки, робота з дітьми ВПО та розвиток молодого профспілкового активу.

2024 був роком системної роботи – розвитку безбар’єрності, кар’єрних можливостей для молоді, захисту трудових прав, а також уваги до потреб ветеранів і ветеранoк. Було проведено соціологічне дослідження та видано посібник з адаптації ветеранів задля започаткування формування культури підтримки в трудових колективах.

У 2025 році Молодіжна рада намагалась реально впливати на стан справ: десятки тренінгів, адвокаційні кампанії, аналітична робота й публічні дослідження. Фокус було зроблено на правах залізничників, постраждалих від російських обстрілів, адже вони стикнулися з проблемами при отриманні належних виплат. Досвід реагування на проблеми працівників привів до усвідомлення потреби глибшого аналізу того, як ухвалюються рішення і чи мають працівники реальний голос у системі управління.

Логічним продовженням цієї роботи стала підготовка дослідження участі працівників у корпоративному управлінні на прикладі наглядової ради АТ «Укрзалізниця». Дослідження аналізує чинні механізми управління, роль працівників у них та можливі шляхи посилення їхнього представництва.

Дослідження підготовлене за підтримки в Україні Фонду Фрідріха Еберта , який послідовно підтримує розвиток соціального діалогу, демократії та участі працівників у процесах ухвалення рішень.

Під час пресконференції результати дослідження представив його співавтор і проєктний координатор Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні Віталій Дудін. «Корпоративне управління не може зводитися лише до інтересів власника чи управлінської еліти. Працівники мають бути представлені у наглядових радах, щоб запобігати конфліктам, підвищувати довіру та забезпечувати прозорість рішень», – зазначив він і закликав владу розглянути можливість адаптації досвіду країн ЄС по залученню представників працівників до наглядових рад на залізниці.

