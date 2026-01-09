Інтерфакс-Україна
Події
09:58 09.01.2026

"Укрзалізниця" повідомила про затримку 42 поїздів через обледеніння контактної мережі

1 хв читати
"Укрзалізниця" повідомила про затримку 42 поїздів через обледеніння контактної мережі

Через обледеніння контактної мережі на залізниці спостерігаються затримки руху 42 поїздів, серед яких 18 — далекого сполучення, 24 — приміські, йдеться у повідомленні АТ "Укрзалізниця".

"Наразі маємо затримки, обумовлені обледенінням контактної мережі. Як результат: затримано 42 поїзди — 18 далекого сполучення та 24 приміських", – повідомляється у Телеграм-каналі "Укрзалізниці" у п’ятницю.

У компанії повідомили, що найбільш відчутно запізнюється потяг №79/80 Львів-Дніпро на 6 год 42 хв., поїзд № 63/64 Перемишль-Харків та № 111/112 Львів-Ізюм затримується кожен на 6 год 17 хв.

Затримуються також потяги №5/6 Ясіня-Запоріжжя на 6 год 7 хв., №45/46 Харків-Ужгород та №61/62 Дніпро - Івано-Франківськ – 5 год 45 хв., поїзд №41/42 Дніпро-Трускавець затримується на 5 год 41 хв, повідомили в "Укрзалізниці".

У компанії додали, що відправлення поїзда №766 Одеса-Київ відбудеться із затримкою, орієнтовно, на 2 год 30 хв. через затримку обігового поїзда зі столиці.

"Прямо зараз оперативники "Укрзалізниці" розробляють рішення для того, щоб якомога більше обігових поїздів відправилися за своїм розкладом", – пояснили в компанії.

Як повідомлялось, на Київщині через пошкодження контактної мережі та знеструмлення спостерігаються затримки руху окремих пасажирських поїздів

Теги: #укрзалізниця #затримки #обледеніння

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:47 08.01.2026
"Нова пошта" повідомляє про можливі затримки у доставці через несприятливі погодні умови на заході країни

"Нова пошта" повідомляє про можливі затримки у доставці через несприятливі погодні умови на заході країни

10:04 08.01.2026
"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на рейси з 22 січня за оновленими графіками

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на рейси з 22 січня за оновленими графіками

23:21 07.01.2026
"Укрзалізниця" перевела всі потяги в Дніпропетровській та Запорізькій області на резервну теплотягу

"Укрзалізниця" перевела всі потяги в Дніпропетровській та Запорізькій області на резервну теплотягу

12:03 07.01.2026
Поїзд №95/96 Київ-Рахів у тестовому режимі матиме доступ до швидкісного інтернету вартістю 120 грн на добу – "Укрзалізниця"

Поїзд №95/96 Київ-Рахів у тестовому режимі матиме доступ до швидкісного інтернету вартістю 120 грн на добу – "Укрзалізниця"

15:31 04.01.2026
"Укрзалізниця" проводить коригування розкладу руху поїздів

"Укрзалізниця" проводить коригування розкладу руху поїздів

13:28 01.01.2026
Внаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлі локомотивного депо в Ковелі, у Конотопі уражено вантажні вагони –

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлі локомотивного депо в Ковелі, у Конотопі уражено вантажні вагони –

19:11 30.12.2025
"Укрзалізниця" з партнерами обладнала 100 вагонів як мобільні хаби обігріву, зв’язку та дозвілля

"Укрзалізниця" з партнерами обладнала 100 вагонів як мобільні хаби обігріву, зв’язку та дозвілля

14:36 30.12.2025
"Укрзалізниця" у січні 2026р. не підвищуватиме вартість перевезень зерновозами

"Укрзалізниця" у січні 2026р. не підвищуватиме вартість перевезень зерновозами

10:08 30.12.2025
У Києві затримується рух тролейбусів на 16 маршрутах через відсутність напруги

У Києві затримується рух тролейбусів на 16 маршрутах через відсутність напруги

18:00 25.12.2025
Експерт пропонує участь профспілок у наглядовій раді "Укрзалізниці"

Експерт пропонує участь профспілок у наглядовій раді "Укрзалізниці"

ВАЖЛИВЕ

Удар по Львову був завданий "Орєшніком" – мер

Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки РФ на Київ збільшено до 25 людей, пошкоджено 19 багатоповерхівок

В ніч на 9 січня збито/подавлено 244 із 278 цілей противника, є влучання ракет та 16 ударних БпЛА на 19 локаціях, ворог завдав удару балістикою середньої дальності

Посольство США в Україні рекомендує громадянам США бути готовими до "потенційно значного повітряного нападу" протягом "наступних кількох днів"

Уряд пропонує перейти на дистанційне навчання або продовжити зимні канікули через погодні умови - Свириденко

ОСТАННЄ

Росіяни пошкодили посольство Катару в Києві – Зеленський

У Дніпровському районі Києва після обстрілу одна людина вважається безвісти зниклою - МВС

На Запоріжжі в результаті російського удару одна людина поранена

Потяги метро між станціями "Лівобережна" - "Арсенальна" курсуватимуть з інтервалом 25 хвилин

Внаслідок атаки рф пошкоджено депо, адмінбудівлю та тепловоз

Михайло Федоров задекларував 1,3 млн грн доходів за 2025 рік, дружина - 9,2 млн грн

Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН через російський удар "Орєшніком"

В Києві внаслідок російського удару пошкоджено будівлю одного з посольств

Удар по Львову був завданий "Орєшніком" – мер

Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки РФ на Київ збільшено до 25 людей, пошкоджено 19 багатоповерхівок

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА