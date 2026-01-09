"Укрзалізниця" повідомила про затримку 42 поїздів через обледеніння контактної мережі

Через обледеніння контактної мережі на залізниці спостерігаються затримки руху 42 поїздів, серед яких 18 — далекого сполучення, 24 — приміські, йдеться у повідомленні АТ "Укрзалізниця".

"Наразі маємо затримки, обумовлені обледенінням контактної мережі. Як результат: затримано 42 поїзди — 18 далекого сполучення та 24 приміських", – повідомляється у Телеграм-каналі "Укрзалізниці" у п’ятницю.

У компанії повідомили, що найбільш відчутно запізнюється потяг №79/80 Львів-Дніпро на 6 год 42 хв., поїзд № 63/64 Перемишль-Харків та № 111/112 Львів-Ізюм затримується кожен на 6 год 17 хв.

Затримуються також потяги №5/6 Ясіня-Запоріжжя на 6 год 7 хв., №45/46 Харків-Ужгород та №61/62 Дніпро - Івано-Франківськ – 5 год 45 хв., поїзд №41/42 Дніпро-Трускавець затримується на 5 год 41 хв, повідомили в "Укрзалізниці".

У компанії додали, що відправлення поїзда №766 Одеса-Київ відбудеться із затримкою, орієнтовно, на 2 год 30 хв. через затримку обігового поїзда зі столиці.

"Прямо зараз оперативники "Укрзалізниці" розробляють рішення для того, щоб якомога більше обігових поїздів відправилися за своїм розкладом", – пояснили в компанії.

Як повідомлялось, на Київщині через пошкодження контактної мережі та знеструмлення спостерігаються затримки руху окремих пасажирських поїздів