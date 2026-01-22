"Укрзалізниця" змінює графік руху: 118 поїздів далекого сполучення курсують за оновленим розкладом з 22 січня

"Укрзалізниця" з 22 січня вводить оновлений графік руху: 118 поїздів далекого сполучення та понад сотня регіональних і приміських курсуватимуть за зміненим розкладом.

У пресслужбі компанії пояснили, що графік розроблено у рекордні строки для вирішення проблеми масових затримок, спричинених обстрілами, об’їздами та рухом під резервними тепловозами у знеструмлених регіонах.

"Якщо ви придбали квиток на один із двох наступних поїздів, зауважте змінений графік відправки: Nº9 Київ - Будапешт (09:43 замість 11:05); Nº749 Київ - Відень (12:33 замість 13:05)", - наголошує компанія у дописі в Facebook.

Пасажирам нагадують, що у квитках, придбаних після 8 січня, вже враховано новий час відправлення та прибуття. Тих, хто купував квитки через ресурси або каси іноземних перевізників, закликають перевірити актуальний розклад на офіційних каналах "Укрзалізниці", щоб уникнути непорозумінь під час поїздки.

Натомість заступник директора пасажирської компані "Укрзалізниця " Олександр Шевченко у Facebook написав: "Це оновлення має пофіксити затримки, які стали хронічними - насамперед на Фастівському напрямку - через а) збільшену інтенсивність на конкретних дільницях, б) обʼїзди з безпекових причин, в) рух під резервними тепловозами у знеструмлених регіонах. Тому ми змінили як маршрути, так і тривалість рейсів. Іншими словами, безпека та вчасність - фундамент цього графіка".

