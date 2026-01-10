Інтерфакс-Україна
Події
19:17 10.01.2026

Динамічне ціноутворення на СВ набуде чинності у найближчі тижні – глава "Укрзалізниці"

3 хв читати
Динамічне ціноутворення на СВ набуде чинності у найближчі тижні – глава "Укрзалізниці"

Рішення щодо введення динамічного ціноутворення на сегмент СВ, яке є серед компенсаційних задля реалізації пільгової програми "УЗ-3000", набуде чинності у найближчі тижні, повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський журналістам.

"Ціла низка інструментів гнучкого тарифоутворення преміального сегменту, які перекривають (витрати на "УЗ-3000"), навіть дають нам люфт в декілька сотень мільйонів гривень в плюс", – зазначив Перцовський, але поки не став розкривати деталі.

Голова правління нагадав, що в програмі "УЗ-3000" пропонується обмежена кількість місць, і з її запуску на початку грудня реалізовано біля 80 тис. місць із середнім чеком порядка 300-400 грн.

Він також наголосив, що реальна сума недоотриманих доходів від цих безкоштовних квитків є меншою, тому що більшість пасажирів, які скористалися програмою, не їхали б інакше, а в піковий період ця програма не працювала.

Перцовський наголосив, що позитивний фінансовий вплив програми "УЗ-3000" на компанію буде забезпечений не тільки за рахунок гнучкого тарифоутворення, але й за рахунок системного механізму компенсації вартості пасажирських перевезень (PSO), який має бути розроблений протягом першого кварталу 2026 року.

"Ми вчора мали спілкування з Міністерством фінансів, вони навіть налаштовані пришвидшити цей процес", – сказав голова правління.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів постановою №1555 від 2 грудня 2025 року дозволив Міністерство розвитку громад та територій для реалізації програми "Укрзалізниці" з безкоштовних перевезень до 3000 км у 2026 році на людину переглянути тарифи на платні перевезення, у тому числі підвищити їх на вагони СВ та першого класу та зробити залежними від строків продажу та попиту.

Тоді Перцовський повідомив журналістам, що завдяки цим змінам компанія розраховує на запровадження з середини січня 2026 року динамічного ціноутворення на СВ та 1-й клас – ціноутворення в залежності від того, коли саме береться квиток та наскільки популярним є маршрут.

У постанові наведено більш широкий інструментарій компенсаторів програми "3000". Він, серед іншого, включає удосконалення тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному та внутрішньому сполученні та запровадження нових послуг, пов’язаних із перевезенням пасажирів, а також зміни умов повернення проїзних і перевізних документів та платежів за них.

"Розширення діапазону застосування коефіцієнтів зниження (підвищення) вартості квитка і плацкарти залежно від дня тижня та періоду року під час перевезення пасажирів у спеціальних пасажирських вагонах, вагонах-салонах, вагонах комерційних поїздів типу СВ, а також у вагонах першого класу швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті" та "Інтерсіті+" за наявності відповідної можливості, у вагонах поїздів міжнародного сполучення", – йдеться у постанові.

Окрім того постанова надає Мінрозвитку права на лібералізацію коефіцієнтів фірмовості вагонів для формування вартості плацкарти на проїзд у зазначених вагонах; встановлення коефіцієнтів вартості квитка і плацкарти залежно від строків продажу, коефіцієнтів населеності залежно від наявності вільних місць у продажу до дати відправлення поїзда;

На першому етапі програми "УЗ-3000", який запрацював на початку грудня, безкоштовні квитки з’явилися на більш ніж 20 поїздах, які йдуть з/в прифронтові міста та регіони. За програмою надаються вільні місця в плацкарті й купе регіональних поїздів та в 2-му класі потягів "Інтерсіті".

Другий етап, згідно постанови, має запрацювати після створення механізму PSO, який компенсуватиме різницю між доступними тарифами для пасажирів і реальною собівартістю перевезень.

Теги: #укрзалізниця #тарифи #квитки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:53 10.01.2026
Перші 7 вагонів незламності вже працюють на знеструмленій Київщині - УЗ

Перші 7 вагонів незламності вже працюють на знеструмленій Київщині - УЗ

20:01 09.01.2026
"Укрзалізниця" тимчасово призупиняє купонні виплати по єврооблігаціях для збереження ліквідності – компанія

"Укрзалізниця" тимчасово призупиняє купонні виплати по єврооблігаціях для збереження ліквідності – компанія

12:47 09.01.2026
Через аномальні погодні умови "Укрзалізниця" відправляє низку поїздів із затримками

Через аномальні погодні умови "Укрзалізниця" відправляє низку поїздів із затримками

09:58 09.01.2026
"Укрзалізниця" повідомила про затримку 42 поїздів через обледеніння контактної мережі

"Укрзалізниця" повідомила про затримку 42 поїздів через обледеніння контактної мережі

10:04 08.01.2026
"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на рейси з 22 січня за оновленими графіками

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на рейси з 22 січня за оновленими графіками

23:21 07.01.2026
"Укрзалізниця" перевела всі потяги в Дніпропетровській та Запорізькій області на резервну теплотягу

"Укрзалізниця" перевела всі потяги в Дніпропетровській та Запорізькій області на резервну теплотягу

12:03 07.01.2026
Поїзд №95/96 Київ-Рахів у тестовому режимі матиме доступ до швидкісного інтернету вартістю 120 грн на добу – "Укрзалізниця"

Поїзд №95/96 Київ-Рахів у тестовому режимі матиме доступ до швидкісного інтернету вартістю 120 грн на добу – "Укрзалізниця"

20:08 05.01.2026
Українці оформили вже 80 тис. квитків за перший місяць програми "УЗ 3000 км" - віцепрем’єр

Українці оформили вже 80 тис. квитків за перший місяць програми "УЗ 3000 км" - віцепрем’єр

16:16 05.01.2026
Єдина форма квитка для всіх видів транспорту в Україні набуває чинності

Єдина форма квитка для всіх видів транспорту в Україні набуває чинності

09:38 05.01.2026
Посадові оклади розраховуються виходячи з розміру тарифної ставки працівника 1-го тарифного розряду в 3470 грн з 1 січня - Кабмін

Посадові оклади розраховуються виходячи з розміру тарифної ставки працівника 1-го тарифного розряду в 3470 грн з 1 січня - Кабмін

ВАЖЛИВЕ

Голова комітету Ради Маслов є кандидатом на міністра юстиції, а Мудра залишається заступником керівника ОП

В Києві введено аварійне відключення за командою Укренерго, зупинене водопостачання та електротранспорт – КМДА

Системи водовідведення та водопостачання в Києві після атаки РФ повернулися до штатного режиму – Ковальчук

Обережно очікуємо часткового відновлення тепла в Києві протягом доби, у складніших ситуаціях буде трохи довше – Ковальчук

Наразі 5800 будинків у Києві без тепла із 6 тис., які були без нього на ранок – Ковальчук

ОСТАННЄ

Свириденко: Децентралізована генерація — це питання виживання держави в умовах війни

Одна людина загинула, троє постраждали через атаки ворога у суботу - Дніпропетровська ОВА

Росіяни завдали подвійного ракетного удару по Харкову, без постраждалих - мер

Сибіга: Радбез ООН збереться 12 січня на екстрене засідання через масовані атаки РФ по України

Окупанти масовано атакували безпілотниками Лозову Харківської області, поранено мирного мешканця

Зеленський розраховує, що наступного тижня Рада призначить Федорова на посаду міністра оборони

Зеленський розраховує на посилення дипломатичного тиску на Росію для завершення війни

Резервне живлення забезпечує безперебійну роботу медзакладів Києва

Голова комітету Ради Маслов є кандидатом на міністра юстиції, а Мудра залишається заступником керівника ОП

Свириденко: Уряд доручив забезпечити безперебійну роботу пунктів незламності

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА