Динамічне ціноутворення на СВ набуде чинності у найближчі тижні – глава "Укрзалізниці"

Рішення щодо введення динамічного ціноутворення на сегмент СВ, яке є серед компенсаційних задля реалізації пільгової програми "УЗ-3000", набуде чинності у найближчі тижні, повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський журналістам.

"Ціла низка інструментів гнучкого тарифоутворення преміального сегменту, які перекривають (витрати на "УЗ-3000"), навіть дають нам люфт в декілька сотень мільйонів гривень в плюс", – зазначив Перцовський, але поки не став розкривати деталі.

Голова правління нагадав, що в програмі "УЗ-3000" пропонується обмежена кількість місць, і з її запуску на початку грудня реалізовано біля 80 тис. місць із середнім чеком порядка 300-400 грн.

Він також наголосив, що реальна сума недоотриманих доходів від цих безкоштовних квитків є меншою, тому що більшість пасажирів, які скористалися програмою, не їхали б інакше, а в піковий період ця програма не працювала.

Перцовський наголосив, що позитивний фінансовий вплив програми "УЗ-3000" на компанію буде забезпечений не тільки за рахунок гнучкого тарифоутворення, але й за рахунок системного механізму компенсації вартості пасажирських перевезень (PSO), який має бути розроблений протягом першого кварталу 2026 року.

"Ми вчора мали спілкування з Міністерством фінансів, вони навіть налаштовані пришвидшити цей процес", – сказав голова правління.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів постановою №1555 від 2 грудня 2025 року дозволив Міністерство розвитку громад та територій для реалізації програми "Укрзалізниці" з безкоштовних перевезень до 3000 км у 2026 році на людину переглянути тарифи на платні перевезення, у тому числі підвищити їх на вагони СВ та першого класу та зробити залежними від строків продажу та попиту.

Тоді Перцовський повідомив журналістам, що завдяки цим змінам компанія розраховує на запровадження з середини січня 2026 року динамічного ціноутворення на СВ та 1-й клас – ціноутворення в залежності від того, коли саме береться квиток та наскільки популярним є маршрут.

У постанові наведено більш широкий інструментарій компенсаторів програми "3000". Він, серед іншого, включає удосконалення тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному та внутрішньому сполученні та запровадження нових послуг, пов’язаних із перевезенням пасажирів, а також зміни умов повернення проїзних і перевізних документів та платежів за них.

"Розширення діапазону застосування коефіцієнтів зниження (підвищення) вартості квитка і плацкарти залежно від дня тижня та періоду року під час перевезення пасажирів у спеціальних пасажирських вагонах, вагонах-салонах, вагонах комерційних поїздів типу СВ, а також у вагонах першого класу швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті" та "Інтерсіті+" за наявності відповідної можливості, у вагонах поїздів міжнародного сполучення", – йдеться у постанові.

Окрім того постанова надає Мінрозвитку права на лібералізацію коефіцієнтів фірмовості вагонів для формування вартості плацкарти на проїзд у зазначених вагонах; встановлення коефіцієнтів вартості квитка і плацкарти залежно від строків продажу, коефіцієнтів населеності залежно від наявності вільних місць у продажу до дати відправлення поїзда;

На першому етапі програми "УЗ-3000", який запрацював на початку грудня, безкоштовні квитки з’явилися на більш ніж 20 поїздах, які йдуть з/в прифронтові міста та регіони. За програмою надаються вільні місця в плацкарті й купе регіональних поїздів та в 2-му класі потягів "Інтерсіті".

Другий етап, згідно постанови, має запрацювати після створення механізму PSO, який компенсуватиме різницю між доступними тарифами для пасажирів і реальною собівартістю перевезень.