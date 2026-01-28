"Укрзалізниця" повідомила про запровадження у прифронтових регіонах особливого режиму руху поїздів

Низка залізничних сполучень, зокрема на Харківщині, тимчасово обмежується, а у прифронтових регіонах та місцях, де фіксується підвищена ворожа активність, запроваджено особливий режим руху, повідомило АТ "Укрзалізниця" ("УЗ") у середу.

"Ворог посилює удари по залізниці, зокрема по рухомому складу. Зберігаючи рух попри всі загрози, "Укрзалізниця" реагує на зростаючі виклики, щоб, наскільки можливо, зменшити ризики і для пасажирів, і для самих залізничників", - написала "УЗ" в Телеграм-каналі.

Зазначається, що певні прямі далекі сполучення замінюються стикувальними рейсами з приміськими електричками.

В "УЗ" додали, що ймовірні позапланові зупинки, що впливатиме на час прибуття поїздів з Харківщини, Сумщини, Запоріжжя, Херсонщини та пов’язаних із ними рейсів.

"Укрзалізниця" порекомендувала пасажирам закладати додатковий час на можливі затримки з міркувань безпеки.

"Вчасність і швидкість важливі для нас, але немає нічого важливішого за безпеку", - наголосили в компанії.

Як повідомлялося, у вівторок, 27 січня, пасажирський потяг Барвінкове-Львів-Чоп було атаковано трьома безпілотними літальними апаратами типу Shahed у Харківській області поблизу с. Язикове. Загинуло щонайменше п’ятеро людей.