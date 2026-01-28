Інтерфакс-Україна
Події
16:48 28.01.2026

"Укрзалізниця" повідомила про запровадження у прифронтових регіонах особливого режиму руху поїздів

1 хв читати
"Укрзалізниця" повідомила про запровадження у прифронтових регіонах особливого режиму руху поїздів

Низка залізничних сполучень, зокрема на Харківщині, тимчасово обмежується, а у прифронтових регіонах та місцях, де фіксується підвищена ворожа активність, запроваджено особливий режим руху, повідомило АТ "Укрзалізниця" ("УЗ") у середу.

"Ворог посилює удари по залізниці, зокрема по рухомому складу. Зберігаючи рух попри всі загрози, "Укрзалізниця" реагує на зростаючі виклики, щоб, наскільки можливо, зменшити ризики і для пасажирів, і для самих залізничників", - написала "УЗ" в Телеграм-каналі.

Зазначається, що певні прямі далекі сполучення замінюються стикувальними рейсами з приміськими електричками.

В "УЗ" додали, що ймовірні позапланові зупинки, що впливатиме на час прибуття поїздів з Харківщини, Сумщини, Запоріжжя, Херсонщини та пов’язаних із ними рейсів.

"Укрзалізниця" порекомендувала пасажирам закладати додатковий час на можливі затримки з міркувань безпеки.

"Вчасність і швидкість важливі для нас, але немає нічого важливішого за безпеку", - наголосили в компанії.

Як повідомлялося, у вівторок, 27 січня, пасажирський потяг Барвінкове-Львів-Чоп було атаковано трьома безпілотними літальними апаратами типу Shahed у Харківській області поблизу с. Язикове. Загинуло щонайменше п’ятеро людей.

Теги: #рух_потягів #укрзалізниця #прифронтові_області

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:29 28.01.2026
"Укрзалізниця" приспустила на вокзалах прапори в пам’ять про пасажирів, загиблих унаслідок атаки на пасажирський поїзд

"Укрзалізниця" приспустила на вокзалах прапори в пам’ять про пасажирів, загиблих унаслідок атаки на пасажирський поїзд

07:37 26.01.2026
Пасажири "Укрзалізниці" отримають пільгові тарифи таксі під час комендантської години

Пасажири "Укрзалізниці" отримають пільгові тарифи таксі під час комендантської години

19:00 25.01.2026
Перший закордонний пункт незламності "Укрзалізниці" запрацював у Польщі

Перший закордонний пункт незламності "Укрзалізниці" запрацював у Польщі

20:40 22.01.2026
"Укрзалізниця" отримала 2 тис. тонн високотехнологічних рейок Р-65 від японського виробника Nippon Steel

"Укрзалізниця" отримала 2 тис. тонн високотехнологічних рейок Р-65 від японського виробника Nippon Steel

01:02 22.01.2026
"Укрзалізниця" змінює графік руху: 118 поїздів далекого сполучення курсують за оновленим розкладом з 22 січня

"Укрзалізниця" змінює графік руху: 118 поїздів далекого сполучення курсують за оновленим розкладом з 22 січня

08:43 20.01.2026
Fitch знизило рейтинг "Укрзалізниці" до "C" після пропуску купонних виплат

Fitch знизило рейтинг "Укрзалізниці" до "C" після пропуску купонних виплат

13:16 19.01.2026
"УЗ" слід реформувати з вирішенням проблеми збиткових пасажироперевезень та відкриттям залізничного ринку для конкуренції – глава "Укрметалургпрому"

"УЗ" слід реформувати з вирішенням проблеми збиткових пасажироперевезень та відкриттям залізничного ринку для конкуренції – глава "Укрметалургпрому"

21:58 18.01.2026
Ще 30 бригад залізничників долучаться до відновлення тепла у Києві - "Укрзалізниця"

Ще 30 бригад залізничників долучаться до відновлення тепла у Києві - "Укрзалізниця"

13:52 16.01.2026
Низка поїздів на Київщині та Чернігівщині тимчасово не курсуватимуть цієї доби через обрив контактного дроту

Низка поїздів на Київщині та Чернігівщині тимчасово не курсуватимуть цієї доби через обрив контактного дроту

11:03 13.01.2026
"Укрзалізниця" уніфікувала прайс на ремонт приватних вантажних вагонів

"Укрзалізниця" уніфікувала прайс на ремонт приватних вантажних вагонів

ВАЖЛИВЕ

ПС ЗСУ: вночі знешкоджено 103 БпЛА, зафіксовано влучання балістики та 36 ударних безпілотників

В окремих областях України запроваджено аварійні відключення електроенергії - "Укренерго"

Кількість загиблих після атаки дронів РФ по потягу на Харківщині зросла до чотирьох, ще чотирьох шукають - Зеленський

Троє людей загинули, ще двоє постраждали внаслідок удару БпЛА по пасажирському поїзду в Харківській області

Зеленський: отримуємо хороші сигнали з Європи щодо готовності європейців активніше тиснути на агресора

ОСТАННЄ

Раді пропонують запровадити особливий порядок діяльності місцевих рад під час війни

Макрон заявив про готовність і надалі захищати принципи територіальної цілісності на тлі ситуації навколо Гренландії

Гаряча їжа, ковдри та засоби гігієни є найбільш поширеними запитами мешканців Деснянського району Києва - Улютін

Рятувальники евакуювали з Дружківки 5 людей, серед них дитина – ДСНС

В Чернігові тимчасово призупиняють подачу гарячої води

Подальше зниження граничної ціни на російську нафту і боротьба з тіньовим флотом змусять Росію бути більш відкритою до миру – Брусило

Затримано підозрюваного у вбивстві мера Сімеїза, вчиненому у 2013 році

Суд пом’якшив запобіжний захід для екссудді Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту

Село Кутьківка Харківської області під повним контролем Сил оборони України - 16 АК

УЧХ допомагав постраждалим від нічних повітряних атак РФ в Київській та Запорізькій областях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА