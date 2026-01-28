Раді пропонують запровадити особливий порядок діяльності місцевих рад під час війни

Народні депутати пропонують на час війни запровадити особливий порядок роботи місцевих рад.

Відповідний законопроєкт № 14405 про забезпечення повноважності місцевих рад в умовах воєнного стану, зареєстровано у Верховній Раді в середу, повідомляє сайт парламенту.

"Закон визначає тимчасові особливості порядку діяльності місцевих рад з метою забезпечення стабільної роботи представницьких органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану", - йдеться у преамбулі законопроєкту.

Проєкт закону пропонує встановити, що на час воєнного стану та протягом 6 місяців з дня припинення або скасування його дії запроваджуються особливий порядок діяльності місцевих рад територіальних громад, у яких місцеві вибори 2020 року відбулись за мажоритарною системою відносної більшості в багатомандатних виборчих округах.

Згідно із законопроєктом, рішення місцевої ради будуть ухвалюватися, виходячи з фактичної кількості депутатів, чиї повноваження підтверджені, а не від загального складу депутатів.

Законопроєкт також звільняє депутатів, яких мобілізували, від деяких обов’язків, передбачених законом про місцеве самоврядування. Для мобілізованих депутатів не застосовуються вимоги частини 4 і 5 статті 49 закону про місцеве самоврядування. Згідно з чинним законом (ч. 4 ст. 49) депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій, до складу яких його обрано. У разі пропуску депутатом (ч. 5 ст. 49) протягом року понад половину пленарних засідань або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів відповідна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

Крім того, пропонується внести зміну у закон "Про правовий режим воєнного стану", згідно з якою військові адміністрації утворюються, коли через дострокове припинення повноважень депутатів у раді залишиться менше половини від її загального складу.

Серед авторів законопроєкту - перший віцеспікер Олександр Корнієнко та народні депутати з фракції "Слуга народу", зокрема Віталій Безгін, Олександр Аліксійчук, Олег Дунда.