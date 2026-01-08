Інтерфакс-Україна
Події
08:57 08.01.2026

Стефанчук сподівається на якнайшвидше ухвалення санкційного законопроєкту США проти РФ

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук сподівається, що законопроєкт сенаторів США Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя щодо санкцій проти РФ якнайшвидше стане законом.

"Дякую, сенатор @LindseyGrahamSC, вам особисто та сенатору @SenBlumenthal, а також усім іншим, хто зробив свій внесок у цей законопроект. Я ціную нашу міжпарламентську співпрацю", - написав він у соцмережі Х.

Стефанчук сподівається, що за такої сильної двопартійної підтримки цей законопроект якомога швидше стане законом.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп "дав зелене світло" двопартійному законопроекту про санкції проти Росії, повідомив сенатор США Ліндсі Грем.

 

Теги: #законопроєкт #стефанчук #сша

