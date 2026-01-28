Інтерфакс-Україна
Події
08:57 28.01.2026

США повідомили Україні, що вона має погодити мирну угоду з РФ для отримання гарантій безпеки

1 хв читати
США повідомили Україні, що вона має погодити мирну угоду з РФ для отримання гарантій безпеки

Сполучені Штати повідомили Україну, що вона має погодитися на мирну угоду з Росією, щоб отримати гарантії безпеки від США, повідомляє агентство Reuters, опираючись на джерело, знайоме з внутрішніми обговореннями.

"Financial Times повідомила, що адміністрація Трампа дала зрозуміти Україні, що американські гарантії безпеки залежать від того, чи погодиться Київ на мирну угоду, яка, ймовірно, вимагатиме від України поступитися регіоном Донбасу на користь Росії. Однак джерело, яке говорило з Reuters, зазначило, що США не диктують Україні, що має бути в мирній угоді, і що неправильно стверджу-вати, що Вашингтон намагається змусити Україну до територіальних поступок Росії", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #сша #угода #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:36 28.01.2026
Падіння поставок російської нафти до Індії призводить до накопичення танкерів у морі

Падіння поставок російської нафти до Індії призводить до накопичення танкерів у морі

06:58 28.01.2026
Іспанія супроводжує до Марокко танкер, який порушив санкції ЄС проти Росії - ЗМІ

Іспанія супроводжує до Марокко танкер, який порушив санкції ЄС проти Росії - ЗМІ

21:20 27.01.2026
Україна підпише зі США 20-пунктний мирний план, й окремо США підпишуть документ з РФ, а підпису ЄС не буде – Сибіга

Україна підпише зі США 20-пунктний мирний план, й окремо США підпишуть документ з РФ, а підпису ЄС не буде – Сибіга

15:51 27.01.2026
У Генштабі повідомили про ураження об'єкту ППО ворога

У Генштабі повідомили про ураження об'єкту ППО ворога

09:50 27.01.2026
Кількість загиблих від снігової бурі в США перевищила 30 осіб

Кількість загиблих від снігової бурі в США перевищила 30 осіб

02:39 27.01.2026
Підтримка американцями міграційної політики Трампа рекордно впала – ЗМІ

Підтримка американцями міграційної політики Трампа рекордно впала – ЗМІ

21:09 26.01.2026
Україна вийшла з угоди СНД про охорону держкордонів і морських економічних зон – указ

Україна вийшла з угоди СНД про охорону держкордонів і морських економічних зон – указ

18:02 26.01.2026
Рютте: немає зв’язку між рамковою угодою щодо Гренландії та гарантіями безпеки для України

Рютте: немає зв’язку між рамковою угодою щодо Гренландії та гарантіями безпеки для України

11:26 26.01.2026
Снігова буря в США призвела до людських жертв, майже 1 млн клієнтів енергокомпаній залишилися без світла

Снігова буря в США призвела до людських жертв, майже 1 млн клієнтів енергокомпаній залишилися без світла

06:41 26.01.2026
У США розбився літак, на борту якого було 8 людей

У США розбився літак, на борту якого було 8 людей

ВАЖЛИВЕ

В окремих областях України запроваджено аварійні відключення електроенергії - "Укренерго"

Кількість загиблих після атаки дронів РФ по потягу на Харківщині зросла до чотирьох, ще чотирьох шукають - Зеленський

Троє людей загинули, ще двоє постраждали внаслідок удару БпЛА по пасажирському поїзду в Харківській області

Зеленський: отримуємо хороші сигнали з Європи щодо готовності європейців активніше тиснути на агресора

В Україну прибуло 76 аварійних генераторів від ЄС

ОСТАННЄ

Генштаб зафіксував впродовж доби 105 бойових зіткнень

ОВА: Одна людина загинула, семеро постраждали через удари РФ по Дніпропетровщині

Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до чотирьох, в місті частково відсутнє електропостачання - ОВА

В окремих областях України запроваджено аварійні відключення електроенергії - "Укренерго"

Ворожі удари по Одесі призвели до травмування трьох людей - МВА

Окупанти за добу втратили 690 осіб та 79 од. спецтехніки - Генштаб

Унаслідок балістичної ракетної атаки по Кривому Рогу поранено двох людей — Вілкул

Ракетний удар по Запоріжжю пошкодив понад 100 квартир і 20 автівок, один постраждалий — ОВА

28 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Під час телефонної розмови Сибіга проінформував МЗС Панами про ситуацію на фронті

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА