США повідомили Україні, що вона має погодити мирну угоду з РФ для отримання гарантій безпеки

Сполучені Штати повідомили Україну, що вона має погодитися на мирну угоду з Росією, щоб отримати гарантії безпеки від США, повідомляє агентство Reuters, опираючись на джерело, знайоме з внутрішніми обговореннями.

"Financial Times повідомила, що адміністрація Трампа дала зрозуміти Україні, що американські гарантії безпеки залежать від того, чи погодиться Київ на мирну угоду, яка, ймовірно, вимагатиме від України поступитися регіоном Донбасу на користь Росії. Однак джерело, яке говорило з Reuters, зазначило, що США не диктують Україні, що має бути в мирній угоді, і що неправильно стверджу-вати, що Вашингтон намагається змусити Україну до територіальних поступок Росії", - йдеться в повідомленні.