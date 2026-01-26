Інтерфакс-Україна
Події
11:26 26.01.2026

Снігова буря в США призвела до людських жертв, майже 1 млн клієнтів енергокомпаній залишилися без світла

Щонайменше шестеро людей загинули внаслідок надзвичайно холодної погоди із сильним снігопадом, що обрушилася на США, повідомило CNN.

Понад 900 тис. клієнтів енергокомпаній залишилися без електрики на сході й південному сході країни. Найбільше відключення торкнулися штату Теннессі.

У багатьох великих містах скасували заняття в школах у понеділок. Бостонський університет, Браунівський університет, Університет Джорджії та інші вищі навчальні заклади оголосили про перехід на дистанційне навчання.

Через снігову бурю в період із суботи до понеділка скасовано понад 16 тис. авіарейсів. Близько 10 тис. із них припали на неділю. Згідно з агентством Bloomberg, це найвищий показник скасувань авіарейсів у США з часів пандемії коронавірусної інфекції.

Очікується, що холодна погода збережеться на значній території США на початку наступного тижня.

Президент США Дональд Трамп у суботу назвав цю снігову бурю "історичною" й оголосив режим надзвичайної ситуації в низці штатів.

