Інтерфакс-Україна
Події
09:33 11.02.2025

У Вірджинії оголошено надзвичайний стан через снігову бурю

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У Вірджинії оголошено надзвичайний стан через снігову бурю

Губернатор штату Вірджинія (східне узбережжя США) Гленн Янгкін оголосив надзвичайний стан через снігову бурю, в штаті закрито школи, повідомляє агентство Associated Press у вівторок.

За даними метеорологічних служб, на півночі та в центральній частині Вірджинії може випасти до 25,4 см снігу, а товщина крижаного покриву на дорогах буде доходити до 1,3 см.

Влада попередила про можливі перебої з електрикою. Компанія Appalachian Power, що обслуговує 1 млн клієнтів у Західній Вірджинії, Вірджинії та Теннессі, до ранку вівторка запросила в інших енергетичних компаній 700 працівників для усунення неполадок.

Попередження про несприятливі погодні умови діють і в інших штатах на сході країни - Кентуккі, Нью-Джерсі, Теннессі, а також на півночі Джорджії.

Метеорологи попереджають жителів про те, що в середу циклон принесе екстремальний холод у центральні регіони США. Температура в штаті Монтана може опуститися до мінус 36 градусів Цельсія. За словами представників служб порятунку, волонтери роздаватимуть безхатькам спальні мішки, куртки, рукавиці та інші теплі речі.

Теги: #надзвичайний_стан #снігова_буря #сша

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