10:08 27.11.2025

У Нігерії введено надзвичайний стан

Президент Нігерії Бола Тінубу оголосив у країні надзвичайний стан через погіршення ситуації в безпековій сфері, що супроводжується низкою масових викрадень жителів екстремістами, повідомляють західні ЗМІ.

"У зв’язку з погіршенням ситуації у сфері безпеки я ухвалив рішення запровадити режим надзвичайного стану і віддати наказ про додатковий призов до збройних сил Нігерії", - цитують ЗМІ уривки із заяви Тінубу.

За даними ЗМІ, за тиждень у різних частинах країни екстремісти викрали 315 школярів і вчителів, десятки інших громадян. Деяких вдалося врятувати, іншим вдалося втекти, проте, як і раніше, невідома доля 265 дітей та їхніх вчителів.

Минулими вихідними Тінубу схвалив плани збільшити штат поліції на 50 тис. рекрутів.

З початку 2000-х років і дотепер на території Нігерії діє терористична організація "Боко харам". Вона з’явилася 2002 року, спочатку була активна на північному сході Нігерії, потім її атаки поширилися, зокрема на Камерун, Нігер і Чад.

Крім того, зазначало видання The Wall Street Journal, у Нігерії відбуваються сутички між фермерами, здебільшого християнами, і скотарями за контроль над землями та водою. З 2010 року через земельні суперечки могли загинути до 12 тис. осіб.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що доручив Пентагону готуватися до силових дій на захист християн у Нігерії, а також попередив, що США можуть припинити надання їй допомоги та припинити співпрацю.

Однак цього тижня в адміністрації президента Нігерії заявили, що Вашингтон і Абуджа після перемовин у сфері безпеки домовилися наростити співпрацю для протидії екстремістам на нігерійській території. 

Теги: #нігерія #надзвичайний_стан

